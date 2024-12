Mercato : Le PSG invité à boucler une folie à 0€ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le FC Barcelone est engagé dans une course contre la montre pour inscrire Dani Olmo en Liga pour la seconde partie de saison et éviter de le voir partir libre, quelques mois seulement après son arrivée pour 55 millions d’euros. Si le scénario catastrophe venait à voir le jour, bon nombre de clubs se positionneraient. Le PSG est d’ores et déjà invité à prendre part à la bataille.

Il y a urgence au FC Barcelone ! Si le directeur sportif Deco se montrait confiant à l’idée de pouvoir inscrire Dani Olmo en Liga pour la deuxième partie de saison, le Tribunal de Commerce de Barcelone en a décidé autrement en rejetant la demande du club culé, endetté. Le compte à rebours est lancé puisque les Blaugrana ont jusqu’au 31 décembre pour trouver une solution, sous peine de voir partir gratuitement en janvier leur recrue estivale achetée 55M€ l'été dernier.

« Dani Olmo au PSG ? Il faut aller le chercher direct ! »

Si un tel scénario venait à voir le jour, Dani Olmo serait alors le gros coup de l’hiver et les cadors européens se bousculeront pour s’attacher ses services. Au micro de RMC, Grégory Paisley incite le PSG à vite agir. « Il est Luis Enrique compatible, c’est une certitude, lance l’ancien joueur du PSG dans l’After Foot. Il faut aller le chercher direct ! »

Le Barça peut encore éviter la catastrophe

Avant d’en arriver là, le Barça peut encore agir pour conserver le champion d’Europe espagnol. Une audience est notamment prévue ce lundi devant la justice espagnole pour tenter de faire tomber le plafond salarial instauré par LaLiga. En cas d’échec, Joan Laporta prévoit la concession pour 20 ans de sièges VIP dans le nouveau Camp Nou, ce qui permettrait alors de mettre la main sur 120M€ dans le cadre d’un deal avec une entreprise du Qatar. Enfin, le Barça pourrait également s’entendre avec son joueur et lui demander de patienter jusqu'à la vente de plusieurs joueurs sur le mercato hivernal, permettant ainsi de l’enregistrer par la suite.