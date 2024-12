Cristiano Ronaldo - PSG : Le clash que personne n'a vu venir !

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo regarde la Ligue 1 et n'y prend visiblement pas de plaisir en raison d'un manque de suspense et d'homogénéité globale au niveau de la concurrence écrasée par la supériorité du PSG à ses yeux. Ce qui justifie sa position ferme sur la Saudi Pro League qui est au-dessus du championnat de France à son humble avis une nouvelle fois partagé en public.

Cristiano Ronaldo se montre très critique envers l'élite du football français ces derniers temps. Le quintuple Ballon d'or, qui a fait les beaux jours de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus n'a pourtant jamais mis les pieds dans un club de Ligue 1 au contraire de son éternel rival Lionel Messi au PSG entre 2021 et 2023. En janvier 2023, Ronaldo signait à Al-Nassr dans l'optique de développer la Saudi Pro League et a été suivi par plusieurs grands noms du football européen comme Karim Benzema ou encore Neymar.

«En France, il n’y a que le PSG, les autres sont finis»

Déjà, Cristiano Ronaldo assurait il y a plusieurs mois que la Saudi Pro League était supérieure à la Ligue 1. Des propos qui avaient déjà fait jaser à l'époque. Cette semaine, CR7 a été élu meilleur joueur du Moyen-Orient de l'année 2024 aux Globe Soccer Awards. L'occasion pour lui de prendre la parole et d'adresser un nouveau taquet au championnat français qui est à son sens sans suspense et attribué constamment au PSG en fin de saison de par la supériorité du club parisien.

« Est-ce que je maintiens mes propos ? Bien sûr ! Je ne dis pas ça parce que je joue ici. Je me fiche de ce que pense les gens. Ils devraient venir ici et jouer pour voir. Il fait 38, 39 ou 40 degrés. Ils devraient venir ici et voir. Ne vous fiez pas à ce que je dis, venez et voyez par vous-mêmes. En France, il n’y a que le PSG, les autres sont finis ».

«C’est factuel. Je ne mens pas, je ne sais pas pourquoi les gens sont si surpris»

Par la suite, Cristiano Ronaldo n'a pas affirmé que la Ligue 1 était un championnat dénué de tout sens de compétition, mais que le verdict était forcément tronqué par la puissance du PSG sur le reste dans des propos relayés par RMC Sport.

« C’est mon avis, je me fiche de ce qu’ils disent. La France, c’est seulement le PSG, désolé. C’est une ligue compétitive, OK, mais PSG est le plus fort. Personne ne peut le concurrencer. Ils ont les meilleurs joueurs, c’est le club qui le plus d’argent. C’est factuel. Je ne mens pas, je ne sais pas pourquoi les gens sont si surpris ».