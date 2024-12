Amadou Diawara

A la peine en Ligue des Champions, le PSG a fait un sans-faute en Ligue 1. En effet, les hommes de Luis Enrique n'ont pas perdu le moindre match en championnat lors de la première partie de l'exercice 2024-2025. Selon vous, qui est le meilleur joueur du PSG à la mi-saison ? A vos votes !

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement l'été dernier. Pour oublier son ancien numéro 7, le club de la capitale a recruté quatre joueurs au total. En effet, Luis Campos a renforcé toutes les lignes de Luis Enrique en bouclant les transferts de Matvey Safonov (gardien de but), Willian Pacho (défenseur central), Joao Neves (milieu de terrain) et de Désiré Doué (attaquant polyvalent).

Le PSG est intouchable en France

Sans Kylian Mbappé, le PSG de Luis Enrique est toujours intraitable en France. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi n'a pas perdu le moindre match en Ligue 1. Avec douze victoires et quatre résultats nuls en 16 journées de championnat, le PSG est leader à la mi-saison avec 40 points, devant l'OM (30 points, un match en moins) et l'AS Monaco (30 points). Et en 32ème de finale de la Coupe de France, l'écurie rouge et bleu s'est défaite du RC Lens à l'issue de la séance des tirs au but (1-1, 3-4).

Le PSG galère en Ligue des Champions

Intouchable sur la scène nationale, le PSG a beaucoup plus de difficultés en Ligue des Champions cette saison. En effet, le club emmené par Luis Enrique cale à la 25ème place, la première place non qualificative pour les seizièmes de finale de la C1. Avec seulement six buts inscrits, le PSG n'a engrangé que 7 points en 6 journées. Les Parisiens n'ont donc pas le droit à l'erreur contre Manchester City (le 22 janvier au Parc des Princes) et face à Stuttgart (le 29 janvier à la Mercedes-Benz Arena). Alors que la trêve hivernale a débuté, c'est l'heure de faire le premier bilan de cet exercice 2024-2025.

A votre avis, qui est le meilleur joueur du PSG à la mi-saison ? C'est le moment de voter !