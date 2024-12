Après Mbappé, le Real Madrid veut boucler deux transferts !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes au début du mois de janvier, le club emmené par Carlo Ancelotti aimerait recruter deux nouveaux joueurs : un défenseur central et un latéral droit.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du Parc des Princes. En fin de contrat le 30 juin 2024, la star de 26 ans a signé librement et gratuitement au Real Madrid, le club de ses rêves.

Mbappé a rejoint le Real Madrid le 1er juillet

Présent en conférence de presse avant France - Luxembourg (3-0, le 5 juin dernier), Kylian Mbappé s'est enflammé pour son transfert vers le Real Madrid. « Juste avant de commencer cette conférence de presse. Je voulais dire quelques mots. Je vais être un joueur du Real Madrid, c'est un immense plaisir, un rêve. Je suis libéré, soulagé, extrêmement fier d'arriver dans ce club. J'ai beaucoup d'excitation. J'arrive avec beaucoup d'humilité. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenues, qui ont contribué de près ou de loin à ça car c'était complexe. Notamment, le président Florentino Perez », a déclaré l'ancienne gloire du PSG.

Le Real Madrid veut recruter deux défenseurs en 2025

Après avoir recruté Kylian Mbappé, le Real Madrid compterait étoffer sa défense. D'après les indiscrétions de The Athletic, le club merengue souhaiterait s'attacher les services d'un défenseur central et d'un latéral droit. Comme l'a indiqué le média britannique, il existe un consensus général au sein du club sur la nécessité de renforcer ces deux postes lors des prochaines fenêtres de transferts. En effet, le directeur général José Angel Sanchez, le responsable du recrutement Juni Calafat, le directeur du football Santiago Solari et le coach Carlo Ancelotti sont d'accord depuis le mois d'octobre. Reste à savoir si la Maison-Blanche trouvera chaussure à son pied au mois de janvier.