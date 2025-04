Hanouna plaque tout, «la connerie de sa vie»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est l'un des transferts de l'été. Après l'arrêt de la chaîne C8, Cyril Hanouna va rejoindre le groupe M6 dans les prochaines semaines. Un départ qui devrait le pousser à quitter Europe 1 pour Fun Radio. Ce jeudi, Jacques Vendroux a tenté de le retenir au détour d'un débat sur Kylian Mbappé.

Cyril Hanouna et le groupe Canal +, c’est bientôt terminé ! Après l’arrivée de la chaîne C8, l’animateur devrait rejoindre le groupe M6. « Dès le 1er septembre, on arrivera dans le groupe M6 pour une quotidienne sur W9 » avait-il déclaré avant l’arrêt de son émission Touche pas à mon poste.

Hanouna sur le point de quitter Europe 1

Cyril Hanouna va également quitter Europe 1, radio dans le giron de Vincent Bolloré. Selon plusieurs sources, il devrait faire partie de la grille de Fun Radio, malgré les tensions avec l’animateur Bruno Guillon. Visage emblématique d’Europe 1, Jacques Vendroux lui a envoyé un message à l’antenne.

Vendroux tente de le retenir

« Je suis mandaté par beaucoup de gens, qui me téléphonent en me disant que « si Cyril quitte Europe 1, il fait une grosse connerie, la connerie de sa vie ». On m’en a encore parlé ce matin au restaurant. Ce sont des gens que je connais par le biais du football » a déclaré Vendroux ce jeudi.