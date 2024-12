PSG - Barcola : Enfin la solution pour mettre fin à son calvaire ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pointé du doigt depuis plusieurs semaines alors qu'il a perdu de sa redoutable efficacité après un début de saison XXL avec le PSG, Bradley Barcola commence a être critiqué de partout. Pierre Ménès analyse le problème de l'attaquant de l'équipe de France, et lui conseille de commencer à varier davantage ses dribbles pour mieux déstabiliser les défenses adverses au PSG.

Récemment interrogé en conférence de presse sur la période délicate que traverse actuellement Bradley Barcola au PSG avec une certaine inefficacité devant le but, Luis Enrique s'était agacé devant les journalistes : « Je suis très content avec Barcola. Pour vous, il a fait 10 journées exceptionnelle comme si c’était Maradona, et maintenant, soudain, vous ne l'aimez pas parce que ses chiffres ont baissé, et maintenant ce sera Désiré Doué ou Ousmane Dembélé, non, ça ne marche pas comme ça pour nous », avait lancé l'entraîneur espagnol du PSG, qui continue donc d'assurer la défense de son jeune numéro 29.

« Tout le monde a compris ses dribbles »

Sur sa chaine Youtube, Pierrot le foot, Pierre Ménès a décrypté le malaise Barcola au PSG : « Je ne vois pas de nonchalance chez Bradley Barcola. J'y vois plus un mec qui avait un truc qui fonctionnait et qui d'un seul coup, se met à ne plus fonctionner. Les défenseurs travaillent sur ses dribbles. Tout le monde a maintenant compris qu'il part à gauche, qu'il essaye de rentrer sur son pied droit pour peut-être repartir à gauche », estime l'ancien consultant de Canal +.

Pierre Ménès donne la solution

Et Pierre Ménès poursuit en lâchant un conseil à Bradley Barcola pour retrouver son efficacité avec le PSG, et redevenir l'attaquant redoutable et imprévisible qu'il était en début de saison : « Je pense qu'être un attaquant, c'est surprendre et savoir se réinventer très régulièrement. Ceci dit il a fait un très bon début de saison ». Le message est passé...