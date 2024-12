PSG : Sauvé par Luis Enrique, il veut sa revanche !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’un Euro exceptionnel avec l’Espagne cet été, Fabian Ruiz a été convoité par plusieurs clubs. Mais comme l’a récemment révélé la presse espagnole, Luis Enrique a mis son veto concernant un départ du numéro 8. Confiant en ses qualités, le joueur de 28 ans souhaite inverser la tendance concernant sa situation avec le PSG.

Cette saison, Luis Enrique peut compter sur un effectif complet au PSG. Avec le départ de Manuel Ugarte, Paris a décidé de miser sur un nouveau milieu de terrain en la personne de Joao Neves. Si au début de cet exercice 2024-2025 , le coach parisien faisait du trio Neves - Vitinha - Zaïre-Emery ses titulaires en puissance, Luis Enrique semble également compter sur Fabian Ruiz.

Luis Enrique a refusé de vendre Fabian Ruiz

Lors des sept derniers matchs du PSG, le champion d’Europe 2024 a été titularisé à six reprises. Bénéficiant de la confiance de son entraîneur, Fabian Ruiz se sent bien à Paris comme l’a récemment révélé AS. Pour rappel, Luis Enrique a refusé que le numéro 8 soit vendu au cours du mercato estival alors que le PSG n’était pas fermé à une vente, et semble donc apprécier ses qualités.

L’Espagnol souhaite inverser la situation au PSG

De son côté, Fabian Ruiz a confiance en ses qualités, mais aussi en son entraîneur annonce AS. Surtout, le joueur de 28 ans se sent prêt à inverser la tendance au sein de la hiérarchie des milieux de terrains au PSG.