Une star du PSG «ne va pas bien», la sonnette d’alarme est tirée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après un début de saison en boulet de canon avec le PSG, Bradley Barcola accuse le coup depuis maintenant un moment. Cela fait plusieurs matchs que le Parisien n’a plus été décisif. Une situation qui n’a pas échappé à Daniel Riolo, qui a dressé un constat inquiétant concernant l’état actuel de Barcola.

Auteur d’un doublé face à Angers le 9 novembre dernier, Bradley Barcola n’a plus été décisif depuis. Le joueur du PSG reste donc sur une série de 8 matchs consécutifs sans but ni même passe décisive. Un passage à vide qui ne passe clairement pas inaperçu. Et si Barcola n’allait tout simplement pas bien ? C’est ce que pense Daniel Riolo.

Le PSG sur le point de frapper un grand coup à 80M€ ? Découvrez les enjeux de cette potentielle masterclass ! 💰

➡️ https://t.co/oPFqLachnr pic.twitter.com/xpJKDcRyXi — le10sport (@le10sport) December 26, 2024

« Il ne va pas bien »

Lors de L’After Foot, Daniel Riolo a ainsi tiré la sonnette d’alarme à propos de l’état actuel de Bradley Barcola. « Je vois son état, je trouve qu’il ne va pas bien, qu’il est en train d’avoir une sorte de contrecoup, de digestion de toute l’attente placée en lui », a-t-il d’abord lâché concernant l’attaquant du PSG.

Doué meilleur que Barcola ?

Daniel Riolo a ensuite ajouté à propos de Bradley Barcola : « Il est en train de se rendre compte que probablement même au club on se dit que Doué est plus talentueux que lui. Ce que je pense, Doué est au-dessus par rapport à Barcola. Donc ça va être compliqué pour lui ».