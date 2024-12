PSG : Luis Enrique a choisi le successeur de Mbappé, Riolo explose !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a quitté le PSG, et ce, pour s'engager librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Orphelin de la star de 26 ans, Luis Enrique aurait choisi son héritier. D'après Daniel Riolo, le coach du PSG compterait sur Bradley Barcola pour assurer la succession de Kylian Mbappé.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du Parc des Princes. En fin de contrat le 30 juin 2024, la star de 26 ans a rejoint le club de ses rêves. En effet, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Interrogé dans l'émission l'After Foot, Daniel Riolo a affirmé que Luis Enrique avait demandé à Bradley Barcola d'assurer la succession de son ancien numéro 7.

Le PSG sur le point de frapper fort ? Un défenseur à l'avenir prometteur sur les tablettes des dirigeants ! 🔍 https://t.co/6BIPA8W1VI — le10sport (@le10sport) December 26, 2024

«Il attendait que Barcola soit le successeur de Mbappé»

« La baisse de régime de Bradley Barcola ? Il y a eu une intervention de Luis Enrique pour dire : "comment ça, vous commencer à poser des questions à son sujet, alors qu’il y a un mois on parlait de lui comme de Maradona". Là, pour le coup, il avait parfaitement raison Luis Enrique. Mais ça ne veut pas dire qu’il l’a beaucoup protégé avant, puisque dès l’année dernière il a envoyé le message qu’il attendait que Barcola soit le successeur de Mbappé. En tout cas, c’est entré dans la tête de Barcola et de son entourage que c’était le cas. Et donc, moi je veux m’élever contre ça », a révélé Daniel Riolo, avant d'en rajouter une couche.

«Ce qui m'énerve, c'est l'exagération»

« On sait que les médias marchent comme ça et qu’on a besoin d’inventer des histoires, parce qu’on a besoin de joueurs à mettre en avant. Moi ce qui m’énerve, c’est l’exagération et la narration médiatique avec des histoires que l’on veut créer comme celle de Barcola qui devrait être, à terme, le remplaçant de Mbappé », a conclu Daniel Riolo, journaliste de RMC Sport.