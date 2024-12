F1 : Mercedes a trouvé son nouveau Hamilton ?

Pierrick Levallet

12 ans après son arrivée, Lewis Hamilton a fini par quitter Mercedes à l’issue de la saison 2024 de F1. Le Britannique évoluera aux côtés de Charles Leclerc chez Ferrari. L’écurie allemande, elle, a désigné Kimi Antonelli comme le successeur du septuple champion du monde. Et Toto Wolff voudrait réaliser de grandes choses avec le pilote de 18 ans, comme ça a été le cas avec Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton et Mercedes, c’est désormais terminé. Le septuple champion du monde a quitté l’écurie allemande 12 ans après son arrivée pour rejoindre Charles Leclerc chez Ferrari. Toto Wolff a alors désigné Kimi Antonelli comme le successeur du Britannique. Le patron de Mercedes, qui avait notamment tenté sa chance avec Max Verstappen avant de se tourner vers le pilote de 18 ans, a d’ailleurs expliqué son choix.

«Kimi peut sauter dans notre voiture et être compétitif»

« Le projet qui m’a inspiré est celui qui ressemble plus à la carrière de Lewis qu’à celle de Max. La croissance de Lewis dans les catégories juniors et son impact en Formule 1 sont arrivés à un moment où l’on pouvait tester beaucoup plus que ce que Kimi a pu faire jusqu'à maintenant. Ron Dennis disait à l’époque que Lewis devait y aller doucement pour s’habituer à la F1, également parce que Fernando Alonso était chez McLaren. Cependant, cela n’est jamais arrivé : Lewis était immédiatement performant et a connu le succès d'entrée de jeu. Avec la préparation actuelle, Kimi peut sauter dans notre voiture et être compétitif » a d’abord expliqué Toto Wolff il y a quelques semaines dans des propos rapportés par F1i.

Mercedes rêve d’une «success story» à la Hamilton avec Antonelli

Le patron de Mercedes voudrait d’ailleurs réaliser de grandes choses avec Kimi Antonelli, comme il a pu le faire avec Lewis Hamilton au cours de la dernière décennie. « Toutefois, la F1 est maintenant un animal différent de ce qu’elle était au moment des débuts de Lewis. Il y a d'autres dimensions par rapport au passé, comme les outils de simulation beaucoup plus perfectionnés. En 18 ans, le métier a beaucoup évolué. Il y a plus de pression et de réseaux sociaux, donc il est important de faire en sorte que tout évolue dans la bonne direction, de garder les bonnes priorités et d’éviter ce qui n’est pas essentiel. L’objectif est de créer les conditions d'une nouvelle success story comme ce fut le cas avec Lewis » a-t-il confié. Reste maintenant à voir si le pilote de 18 ans saura se montrer à la hauteur des espoirs placés en lui.