PSG : Le transfert de Neymar à l'origine d'un fiasco historique ?

Après six années de collaboration, et alors que Luis Campos semblait vouloir se séparer de lui un an plus tôt, le PSG vendait Neymar à Al-Hilal pour 90M€ à l'été 2023. Une somme qui a été réinvestie dans la foulée dans l'opération Randal Kolo Muani qui frise le fiasco un an et demi plus tard. Est-ce la plus grosse catastrophe du Paris Saint-Germain sous QSI ? C'est notre sondage du jour !

Neymar demeure à ce jour la recrue la plus chère de l'histoire du football et du PSG. En 2017, le Brésilien déposait ses valises à Paris par le biais du paiement de la clause libératoire présente dans son ancien contrat du FC Barcelone fixée à 222M€. En 2023, la star auriverde aux 118 buts pour le club de la capitale a rapporté 90M€ de par sa vente à Al-Hilal en Arabie saoudite. Dans les derniers instants du mercato estival en question, le président Nasser Al-Khelaïfi parvenait à ses fins auprès de l'Eintracht Francfort en déboursant 90M€ environ pour le transfert de Randal Kolo Muani.

Force est de constater qu'avec le temps, le profil d'attaquant qu'est Randal Kolo Muani n'entre définitivement pas dans les plans de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol, nommé à la tête de l'effectif parisien quelques semaines avant le transfert de Kolo Muani au Paris Saint-Germain, ne lui laisse que des miettes depuis le début de la saison. Et ce, malgré la blessure de Gonçalo Ramos à la cheville dès la première journée de championnat au Havre (4-1). Pire, le nom de l'international français n'était pas inscrit sur les trois dernières feuilles de match du PSG pour Lens en Coupe de France (1-1 puis 4-3 aux tirs au but), l'AS Monaco en Ligue 1 (4-2) et contre l'OL également en championnat (3-1).

Annoncé sur le départ à la Juventus ou bien en Angleterre du côté de Manchester United et de West Ham dès cet hiver, Kolo Muani pourrait bien être le plus gros fiasco de l'histoire du PSG depuis le début du projet QSI lancé dans la foulée du rachat du club par les Qataris en 2011.

Kolo Muani et le reste du monde ?

Cependant, il y a de nombreuses opérations qui n'ont pas porté leurs fruits pour le PSG. Que ce soit sur un plan purement et simplement sportif ou bien financier qui n'a pas justifié l'investissement effectué pour ladite manœuvre sur le marché des transferts. Outre les 90M€ pour Randal Kolo Muani, le Paris Saint-Germain a aussi déboursé 60M€ en 2023 pour Manuel Ugarte. Le milieu de terrain n'a pas été retenu par le club au terme de sa première saison et s'en est allé du côté de Manchester United.

En 2020, un an après un prêt convaincant, Mauro Icardi était définitivement transféré au PSG pour 50M€. Mais dès lors et jusqu'à son départ pour Galatasaray en 2022, l'Argentin n'a plus été le même, ne justifiant ainsi pas son transfert. Dans un cas de figure similaire, on retrouve bien d'autres joueurs à l'instar d'Idrissa Gueye qui n'a jamais vraiment répondu aux attentes sur la durée après son transfert de 30M€ en 2019, idem pour Abdou Diallo et ses 32M€ ou encore Thilo Kehrer et ses 37M€.

En 2018, le PSG a également déboursé 47M€ au total pour Leandro Paredes qui a été irrégulier au fil des années. Le pari de Luis Campos en 2022 pour Hugo Ekitike et ses 35M€ ne s'est pas avéré payant à l'instar de celui à 18M€ pour Carlos Soler. En janvier 2017, le Paris Saint-Germain déboursait 37M€ pour six mois de Julian Draxler avant que Neymar et Kylian Mbappé viennent lui faire de l'ombre l'été suivant. Sans oublier les désillusions Gonçalo Guedes, Jesé Rodriguez, David Luiz ou encore Grzegorz Krychowiak.

