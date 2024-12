Mercato : Un buteur XXL tenté par l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps en quête d’un nouveau buteur l’été dernier, l’OM avait finalement jeté son dévolu sur Elye Wahi en provenance du RC Lens. Pourtant, à en croire les révélations de Daniel Riolo, le plan initial de la direction marseillaise était de faire venir Jonathan David du LOSC. Mais la tentative de l’OM a échoué dans ce dossier.

Avec le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM se cherchait un nouveau grand attaquant lors du mercato estival 2024, et a finalement jeté son dévolu sur Elye Wahi (recruté pour 30M€ en provenance du RC Lens). Mais était-ce vraiment la priorité initiale de Medhi Benatia ? Il semblerait que le conseiller sportif de l’OM ait également tenté autre attaquant évoluant dans le Nord de la France…

L’OM tenté par Jonathan David ?

Début décembre, en direct dans l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo révélait un intérêt de l’OM pour Jonathan David durant l’été, mais ce n’est pas allé plus loin avec le buteur canadien du LOSC : « David a été approché par l’OM l’été dernier, sauf que l’OM ne pouvait pas se le payer. L’OM a parlé avec son agent », a confié Riolo.

« Il a déjà une offre… »

Reste à savoir si l’OM reviendra à la charge l’été prochain pour Jonathan David, qui dispose d’une offre de prolongation de contrat au LOSC comme l’a récemment indiqué son président Olivier Létang : « La situation de Jonathan est super simple. On est très heureux de l’avoir avec nous. Sur la dernière intersaison, il lui restait un an de contrat. On pouvait se qualifier pour la Ligue des champions. Quand vous avez un garçon qui met 20-25 buts par saison… On n’était pas pendus avec l’obligation de le vendre. D’ailleurs, on n’a pas eu d’offres. Notre position était très claire dès le début, on a pensé au sportif. Jonathan, évidemment, a déjà une offre (de prolongation) entre les mains. La balle est dans son camp ». Affaire à suivre…