L'OM va encore dépenser une fortune ?

Arnaud De Kanel

L'OM n'arrive pas à se débarrasser de Chancel Mbemba. Le roc congolais a été placé sur la liste des transferts cet été mais il n'a pas trouvé preneur. Et pourtant, de nombreux clubs étaient intéressés. Mais Mbemba ne semble pas pressé à l'idée de quitter Marseille où il perçoit un salaire colossal sans jouer. L'OM pourrait donc continuer à le payer s'il venait à bloquer à nouveau son départ.

Tout avait bien débuté entre l'OM et Chancel Mbemba et rien ne laisser entrevoir une fin aussi chaotique. Alors que le club phocéen avait décidé de procéder à une révolution, le Congolais avait été placé sur la liste des transferts. Or, Mbemba s'y était opposé à plusieurs reprises.

Mbemba n'est pas pressé

Ce lundi, Foot Mercato apporte des révélations au dossier Chancel Mbemba. Le média indique que le défenseur congolais ne se presserait pas pour quitter l'OM puisque le club phocéen est comme une prison dorée pour lui. En effet, Mbemba émarge à à 320 000 € par mois sans jouer la moindre minute.

L'OM condamné à le payer ?

Forcément, cela ne fait pas les affaires de l'OM qui se retrouve à verser un salaire dans le vide. Chancel Mbemba a pourtant eu l'opportunité de plier bagages l'été dernier mais il avait refusé les approches de l'OGC Nice, du Stade Rennais et d'Al Shabab d'après Foot Mercato.