Mercato - PSG : Un transfert inédit pour le Qatar en préparation ?

Thomas Bourseau

Le PSG a lancé son projet QSI au moment où le club est passé sous pavillon qatari en 2011. Depuis cette date, le Paris Saint-Germain n’a jamais directement traité avec le RC Lens dans l’optique de lui recruter un joueur de son effectif. Et pourtant, il semblerait qu’à présent les dirigeants parisiens éprouvent le désir de chiper la pépite ouzbek du club : Abdukodir Khusanov.

Le Paris Saint-Germain a changé de politique sportive ces derniers mois avec une volonté claire de mettre un terme au star system mis en place depuis le début de l’ère QSI en 2011 avec le rachat du club par les propriétaires qataris. A présent, comme son président Nasser Al-Khelaïfi l’avait communiqué en juin 2022 en interview pour Le Parisien, le but est de mettre la main sur de jeunes talents à fort potentiel à polir au fil du temps. C’est pourquoi des joueurs comme Bradley Barcola, Lucas Beraldo, Gabriel Moscardo, Joao Neves, Désiré Doué ou encore Willian Pacho ont déposé leurs valises à Paris en l’espace d’un an. Et il semblerait que le Paris Saint-Germain plancherait déjà sur la succession de Marquinhos… avec un jeune joueur ouzbek.

Le PSG chasse un joueur du RC Lens : Abdukodir Khusanov, du jamais vu sous QSI !

Le Paris Saint-Germain a prolongé le contrat de Marquinhos au printemps 2023 et peut s’appuyer sur les services de son capitaine jusqu’en juin 2028. Toutefois, le PSG préparerait déjà doucement, mais sûrement la quête de son successeur en défense centrale selon L’Équipe. Le profil d’Abdukodir Khusanov aurait d’ores et déjà retenu l’attention du club de la capitale alors que le RC Lens se doit d’alléger sa masse salariale. Le jeune défenseur des Sang-et-Or pourrait ainsi être libéré contre un chèque de 25M€. Le PSG se frotterait à Leicester City et Newcastle dans cette course à la signature de Khusanov.

En cas de succès, le Paris Saint-Germain relancerait une vieille tradition qui n’avait néanmoins jamais été remise au goût du jour par QSI qui avait cependant tenté sa chance pour le transfert de Seko Fofana il y a quelque temps, sans rencontrer le succès escompté.

Lama, Coridon et Frau ont tous signé au PSG après le RC Lens !

Bernard Lama est une icône du PSG et pourrait inspirer Abdukodir Khusanov pour un transfert du RC Lens vers le Paris Saint-Germain. En effet, le champion du monde 98 a évolué en tout sept ans au sein du club de la capitale. Mais avant cela, Lama avait fait une pige au RC Lens entre 1991 et 1992 bien qu’il ait été formé au LOSC, le club rival.

Après Lama, c’est Charles-Edouard Coridon qui a accepté de faire le voyage de Lens à Paris en 2004. Le milieu de terrain français venait de passer cinq saisons au RC Lens pour 160 matchs. A l’été 2004, Coridon décidait de relever un nouveau challenge en rejoignant le PSG pour une saison seulement avant de s’envoler pour la Turquie.

Pierre-Alain Frau n’aura tenu qu’une saison et demie à l’OL. A l’hiver 2006, le club rhodanien le prêtait au RC Lens où il effectua 24 apparitions avant de définitivement quitter l’Olympique Lyonnais. Frau troquait alors la tunique des Sang-et-or pour la rouge et bleu du PSG pendant le mercato estival de 2006.

Aurier, Camara ou encore Déhu, sont passés par Lens avant le PSG

Serge Aurier est le dernier joueur en date à avoir porté la tunique du PSG après avoir défendu les couleurs du RC Lens plus tôt dans sa carrière. Entre 2014 et 2017, l’international ivoirien occupait le couloir droit du Paris Saint-Germain, mais son aventure parisienne a été entachée par l’affaire Periscope pour des insultes envers Laurent Blanc, coach du PSG à l’époque, notamment. Avant cela, c’est au RC Lens que Serge Aurier avait débuté chez les professionnels en 2009 après y avoir été formé.

Zoumana Camara a été pendant 17 ans une figure importante du PSG. En effet, de 2007 à 2015, l’ex-défenseur français était dans le vestiaire parisien en tant que joueur avant de devenir adjoint des différents entraîneurs passés sur le banc de touche du Paris Saint-Germain. En 2021, et jusqu’à cette année, Camara s’occupait de la section U19 du club de la capitale et cherche désormais un nouveau challenge. Avant d’ouvrir la page du long chapitre de sa vie le liant au PSG, Camara avait passé deux saisons au RC Lens entre 2002 et 2004.

Natif de Villeparisis, commune de Seine et Marne, Frédéric Déhu semblait destiné à devenir un joueur du PSG. C’est pourtant au RC Lens qu’il a fait la plus grande partie de sa carrière : entre 1991 et 1999 avant d’effectuer une pige au FC Barcelone. En 2000, l’ancien défenseur et milieu de terrain a signé au Paris Saint-Germain pour quatre ans avant de rejoindre l’ennemi historique de l’OM.

En plus des trois noms cités, il y a quelques mentions honorables telles que Milan Bisevac, Stéphane Dalmat ou encore José-Karl Pierre-Fanfan à être passés par le RC Lens avant le PSG.