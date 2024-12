PSG : Énorme surprise, le transfert d’un attaquant annoncé en public ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à ajuster son effectif durant le mercato d'hiver, Luis Enrique semble avoir déjà des idées précises sur les joueurs sur lesquels il ne compte plus. Randal Kolo Muani et Milan Skriniar en font évidemment parties, mais c'est également le cas pour Marco Asensio, écarté du groupe pour le déplacement à Lens. Et les explications de l'entraîneur du PSG ne vont probablement pas rassurer l'ancien joueur du Real Madrid.

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, le PSG se prépare en coulisses à renforcer son effectif, mais également à se séparer de plusieurs joueurs jugés indésirables. Les deux premiers visés sont Randal Kolo Muani et Milan Skriniar qui n'entrent plus du tout dans les plans de Luis Enrique. Mais un troisième joueur s'est ajouté à cette liste, et c'est une surprise.

Asensio écarté à son tour

En effet, pour le déplacement à Lens dimanche soir, Luis Enrique a décidé de se passer des services de Marco Asensio, qui n'était pas retenu dans le groupe. Une surprise compte tenu du fait que l'international espagnol a beaucoup joué en début de saison, notamment grâce à la blessure de Gonçalo Ramos, sans toutefois réellement convaincre depuis son arrivée au PSG.

La sortie inquiétante de Luis Enrique

Après la qualification arrachée contre le RC Lens aux tirs-au-but dimanche soir, Luis Enrique a d'ailleurs été interrogé sur l'absence de Marco Asensio, pourtant apte. « J'ai pris les joueurs les mieux préparés pour ce match », lâche l'entraîneur du PSG en conférence de presse. Une sortie qui semble confirmer qu'Asensio n'est plus réellement dans les plans du coach espagnol. Après Kolo Muani et Skriniar, c'est donc peut-être un troisième départ qui se prépare.