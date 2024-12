Le calvaire de Mbappé confirmé au Real Madrid

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Real Madrid retrouve peu à peu le meilleur de Kylian Mbappé. A nouveau buteur face au FC Séville ce dimanche (4-2), l'international français retrouve ses sensations après une période délicate. Après le coup de sifflet final, Federico Valverde a partagé sa joie de retrouver l'ailier qui faisait des différences et créer le danger à chacune de ses prises de balle durant son passage au PSG.

Avant de clôturer cette année 2024, le Real Madrid retrouve sa puissance de frappe. De retour à un très bon niveau, Kylian Mbappé n’y est pas pour rien. Depuis quelques semaines, l’international tricolore retrouve ses automatismes après une période délicate. En zone mixte, Federico Valverde a laissé entendre que le groupe espérait mieux de Mbappé en début de saison.

« Il peut y avoir des mauvais matchs »

« Nous l'avons toujours vu donner le meilleur de lui-même. Il travaille et s'entraîne au maximum pour être le meilleur possible. Il peut y avoir des erreurs, des mauvais matchs ou des mauvais jeux, mais l'important est de montrer son visage et d'aller de l'avant » a confié le milieu de terrain.

Mbappé s'est imposé à la Casa Blanca

Ses efforts ont payé, et aujourd’hui, Mbappé s’impose comme un leader au sein du vestiaire merengue. « Il est un exemple et une référence dans le vestiaire. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde et nous devons lui témoigner de l'affection » a déclaré Valverde en zone mixte.