F1 : Surprise, Ferrari prépare un plan B pour Hamilton !

Arnaud De Kanel

Le grand moment approche pour Lewis Hamilton. Pilote le plus titré de l'histoire, le Britannique évoluera avec l'écurie la plus titrée de la F1 en 2025. En effet, le natif de Stevenage défendra les couleurs de la Scuderia Ferrari mais avant de le voir au volant de la monoplace rouge en course, il effectuera des tests au mois de janvier. Mais voilà que le temps pourrait bien être capricieux du côté de Fiorano, ce qui contraint la Ferrari à envisager un plan B.

A Abu Dhabi, Lewis Hamilton a clôturé le chapitre Mercedes par une belle quatrième place. Le septuple champion du monde a donc refermé l'un des plus beaux livres de l'histoire de la Formule 1 et il s'apprête à en écrire un autre avec Ferrari, sa nouvelle écurie. Tout débutera en janvier pour Hamilton mais on ne sait pas encore où.

Une météo capricieuse attendue en Italie

L’arrivée très attendue de Lewis Hamilton chez Ferrari pourrait être légèrement perturbée par les aléas climatiques hivernaux. Alors que le septuple champion du monde s’apprête à prendre le volant de la F1-75 pour la première fois, la Scuderia a déjà pris ses précautions face à une météo incertaine en janvier. Initialement programmées pour le mardi 21 ou le mercredi 22 janvier, les premières séances d’essais d’Hamilton restent soumises à l’évolution des prévisions météorologiques.

Ferrari a plusieurs plans

Consciente des risques, l’écurie italienne a prévu des solutions de repli. Si la piste de Fiorano devait devenir impraticable, Ferrari pourrait déplacer le test sur d’autres circuits familiers : le Mugello, théâtre du Grand Prix de Toscane en 2020, ou encore Imola, hôte du Grand Prix d’Émilie-Romagne. Malgré cette flexibilité logistique, un report des essais n’est pas totalement exclu. Si la pluie ou d’autres conditions défavorables venaient à frapper simultanément ces trois tracés, la Scuderia pourrait être contrainte de repousser la première sortie officielle d’Hamilton sous ses nouvelles couleurs.