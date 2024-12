F1 - McLaren : L’annonce surréaliste de Red Bull !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si Max Verstappen a été sacré champion du monde, c’est bien McLaren qui est allé chercher le titre des constructeurs. Une déception pour Red Bull, même si le directeur Christian Horner a tenu à féliciter la formation présidée par Zak Brown. Sur le ton de l’humour, le Britannique s’est demandé quel tatouage Brown allait se faire pour fêter ce titre.

Une performance historique. Grâce à Lando Norris et à Oscar Piastri, McLaren a remporté le championnat du monde des constructeurs. Une dernière victoire du Britannique à Abou Dhabi a définitivement fait gagner McLaren, au plus grand plaisir de son président Zak Brown.

F1 : Un pilote s'annonce chez Red Bull avec Verstappen https://t.co/tMdkLRHNKQ pic.twitter.com/93uYg19YJI — le10sport (@le10sport) December 5, 2024

Zak Brown se félicite du titre constructeur

« Ce fut de loin les deux pires heures de ma vie Lando nous a portés, sans faire d’erreur, nous étions inquiets à propos des voitures de sécurité, j’étais inquiet à propos de tout, mais il a piloté sans faille. Lando a brillamment piloté, c’est malheureux ce qui est arrivé à Oscar au départ, mais l’équipe a été irréprochable, et je pense que j’étais prêt à avoir une crise cardiaque pendant deux heures. L’année prochaine, nous essaierons de réitérer avec le titre de constructeur et d’obtenir celui de pilote, mais je laisse Oscar et Lando s’en occuper », avait confié le dirigeant américain après la course.

« J’ai hâte de voir quel tatouage Zak va recevoir »

Bon perdant, le directeur de Red Bull Christian Horner s’est lâché sur cette victoire d’un concurrent, évoquant avec amusement le possible futur tatouage du boss de McLaren : « Il faut saluer ce que McLaren a fait cette année. Ils ont fait un très, très bon travail. Ils ont eu une bonne voiture, ils ont eu deux grands pilotes et ils ont eu une année formidable. Pour remporter le Championnat du monde des constructeurs, il faut être irréprochable tout au long de l’année et, cette année, la concurrence était féroce. Il faut féliciter McLaren pour l’année qu’elle a vécue et j’ai hâte de voir quel tatouage Zak [Brown] va recevoir pour le Championnat du monde des constructeurs », a confié Horner, relayé par Next-Gen Auto.