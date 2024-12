F1 : Red Bull brise le rêve d’Hamilton !

Pierrick Levallet

Nouveau pilote de Ferrari, Lewis Hamilton a encore un grand rêve qu’il souhaite voir se réaliser en F1. Le Britannique veut qu’un Grand Prix en Afrique soit intégré au calendrier. Il a donc récemment été question d’une potentielle course en Afrique du Sud. Mais Red Bull s’est permis de doucher les espoirs du septuple champion du monde.

Récemment, la F1 a pris l’habitude d’ajouter de nouvelles courses à son calendrier. Les Grands Prix de Las Vegas et de Miami ont notamment fait leur apparition au cours des deux dernières années. Désormais, les pilotes doivent se préparer à 24 courses sur l’ensemble de la saison. Lewis Hamilton rêve toutefois de voir une autre destination s’ajouter au calendrier.

Hamilton chez Ferrari, un choc pour Sainz ! 2025 promet d'être mouvementé avec ce duo explosif. 🚀

➡️ https://t.co/Ebv1fsycUE pic.twitter.com/ysHFxvMNBb — le10sport (@le10sport) December 20, 2024

Hamilton rêve d’un Grand Prix en Afrique

« Nous ne pouvons pas ajouter des courses dans d’autres endroits et continuer à ignorer l’Afrique, dont le reste du monde ne fait que s’emparer. Personne ne donne rien à l’Afrique. Je pense que l’organisation d’un Grand Prix dans cette région permettra de mettre en évidence la qualité de l’endroit et d’attirer le tourisme » a lancé le pilote de Ferrari récemment. Ces derniers temps, il a notamment été question d’un potentiel Grand Prix en Afrique du Sud. Red Bull estime toutefois qu’il est pour le moment impossible d’ajouter de nouvelles courses au calendrier de la F1.

«Plus de courses n’est pas une bonne chose»

« Intégrer de nouvelles courses au calendrier ? Je pense que l’on est à la limite et je ne fais plus partie que de la direction générale. Il faut se pencher sur la mécanique, comme lors du Grand Prix de Las Vegas. Cette course s’est déroulée tard dans la soirée, après 14 à 16 heures de mécanique et de vol, et il a fallu continuer au même rythme. [...] Mais si vous voulez mon avis, plus [de courses] n’est pas une bonne chose, même si vous considérez la charge de travail » a ainsi confié Helmut Marko dans des propos rapportés par F1 Only. Le conseiller de Red Bull a ainsi douché totalement les espoirs de Lewis Hamilton avec un éventuel Grand Prix en Afrique.