F1 : Hamilton en rêve, un projet XXL prend forme

Lewis Hamilton, fervent défenseur du retour de la Formule 1 en Afrique, pourrait bientôt voir son rêve se concrétiser. L'Afrique du Sud, avec le circuit de Kyalami, se prépare activement à accueillir un Grand Prix. Le ministre des Sports du pays se montre optimiste sur le projet et attend le nouveau pilote Ferrari.

Chaque année, la Formule 1 parcourt le monde, ou presque. Cela fait plus de trente ans que les stars de la discipline ne se sont pas arrêtées en Afrique. Le dernier vainqueur sur le continent se nomme Alain Prost, du côté de Kyalami lors du Grand Prix d’Afrique du Sud. Par le passé, Lewis Hamilton a pris position pour voir la F1 revenir en Afrique. « Nous ne pouvons pas ajouter des courses dans d’autres endroits et continuer à ignorer l’Afrique, dont le reste du monde ne fait que s’emparer. Personne ne donne rien à l’Afrique, déclarait la future star de Ferrari l’été dernier. Je pense que l’organisation d’un Grand Prix dans cette région permettra de mettre en évidence la qualité de l’endroit et d’attirer le tourisme ». Son souhait pourrait bientôt se réaliser.

« Le temps de l’Afrique du Sud est arrivé »

L’Afrique du Sud croit en tout cas en ses chances d’organiser un Grand Prix de Formule 1 dans un futur proche comme l’a confié son ministre des Sports, des Arts et de la Culture dans un entretien accordé à SportsBoom. « Nous avons accueilli la Coupe du monde, l’Afrique du Sud est prête et nous accueillerons la meilleure course de Formule 1, confie Gayton McKenzie, rapporté par Nextgen-Auto. L’Afrique du Sud est le meilleur pays du monde. Nous voulons que le Rwanda obtienne la Formule 1, nous voulons que l’Afrique du Sud obtienne la Formule 1, pourquoi quand il s’agit de l’Afrique, il faut qu’il y en ait une ? Le temps du Rwanda est arrivé, le temps de l’Afrique du Sud est arrivé. Ce n’est pas un jeu à somme nulle, il n’est pas nécessaire que ce soit l’Afrique du Sud. Il n’est pas nécessaire que ce soit l’Afrique du Sud ou le Rwanda. Il suffit de regarder la F1 pour savoir qu’il s’agit de l’un des deux. Nous souhaitons bonne chance au Rwanda ! »

« D’ici la fin de l’année prochaine, Kyalami sera certifié F1 »

Gayton McKenzie en a également profité pour interpeller la désormais ex-star de Mercedes : « Lewis Hamilton, tu as dit que tu rêvais de courir en Afrique du Sud. Je suis ici pour te dire que nous n’aurons de cesse que ton rêve ne se réalise et que tu cours en Afrique du Sud. » Toby Venter, PDG du circuit de Kyalami, s’est lui aussi montré confiant à l’idée d’accueillir prochainement les pilotes de Formule 1 : « Nous avons atteint 90 % de notre objectif, mais les 10 % restants seront réalisés l’année prochaine. Ce qui a déjà été fait, c’est un plan détaillé de ce que nous devons faire et comment nous devons le faire. Kyalami, comme vous le savez tous, est une entité commerciale viable en soi sans la Formule 1, et elle est très occupée, donc notre travail consiste à intégrer la construction sans perturber nos activités commerciales. Soyez assurés que d’ici la fin de l’année prochaine, Kyalami sera certifié F1. »