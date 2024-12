F1 : Panique chez Redbull, Verstappen balance sur ses contacts avec Mercedes

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Champion du monde pour la quatrième année consécutive, Max Verstappen a pourtant connu quelques problèmes chez Red Bull au cours de la saison. Le pilote néerlandais s'est rapproché de Mercedes et son avenir a parfois été évoqué du côté de l'écurie allemande. A la fin de cette saison, il s'est confié par rapport aux contacts privilégiés avec Mercedes.

Passé par une période difficile il y a quelques mois chez Red Bull, puisqu'il a passé pas mal de temps sans pouvoir gagner de course, Max Verstappen semblait être dans une situation difficile avec son écurie. Le pilote néerlandais était en train de se rapprocher de Mercedes, de quoi perturber l'écurie autrichienne qui voulait se rattraper. Et toutes les portes ne sont pas encore fermées.

Verstappen fidèle à Red Bull

Mercedes a tenté de convaincre Max Verstappen de signer, mais pour le moment, le Néerlandais va rester chez Red Bull. « Les grandes équipes sont toujours intéressantes, mais d’un autre côté, je suis aussi dans une très grande équipe. J’ai connu beaucoup de succès avec eux. C’est aussi comme une deuxième famille » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par F1-Only.

Verstappen a parlé longuement avec Mercedes

Approché par Toto Wolff, qui n'a pas cessé de lui faire de l'œil, Max Verstappen a eu le temps d'évoquer son avenir à plusieurs reprises cette saison. « Écoutez, bien sûr, nous nous parlons toujours. Et je ne mens pas sur le fait que nous nous sommes assis ensemble. Nous avons eu des conversations très constructives, je pense que tout le monde a toujours été très honnête et ouvert les uns envers les autres. Mais d’un autre côté, je suis aussi très loyal envers mon équipe et je m’y sens chez moi. Il n’y a donc pas grand-chose à faire pour l’instant. Je suis encore très jeune, donc beaucoup de choses peuvent encore se produire à l’avenir » révèle le Néerlandais.