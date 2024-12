F1 - Red Bull : Il rejoint Verstappen et sort du silence !

Pierrick Levallet

Max Verstappen connaît désormais l’identité de son nouveau coéquipier pour la saison 2025. Red Bull a officialisé ce jeudi, moins de 24 heures après le départ de Sergio Pérez, l’arrivée de Liam Lawson. Le jeune pilote de 22 ans s’est d’ailleurs livré sur le moment où il a su qu’il allait épauler le quadruple champion du monde en titre.

Red Bull officialise l'arrivée de Liam Lawson

« Les performances de Liam au cours de ses deux passages chez Racing Bulls ont démontré qu’il est non seulement capable de produire de bons résultats, mais qu’il est également un véritable coureur, qui n’a pas peur de se mesurer aux meilleurs et de s’imposer. Son arrivée s’inscrit dans la longue tradition de promotion de l’équipe au sein du programme Red Bull Junior et il suit les traces de pilotes vainqueurs de championnats et de courses tels que Sebastian Vettel et bien sûr, Max Verstappen » a notamment indiqué Christian Horner dans un communiqué publié ce jeudi. Liam Lawson s’est d’ailleurs livré sur le moment où le patron de Red Bull lui avait annoncé sa promotion.

«C’était très excitant à entendre au téléphone»

« Évidemment, rien n’a été planifié ou gravé dans le marbre ou quoi que ce soit de ce genre. Et tout est basé sur la performance, comme c’est toujours le cas. Ils ont donc eu une réunion et Christian Horner a eu la gentillesse de m’envoyer un texto pour me dire que la réunion s’était bien passée. Puis il m’a appelé et m’a annoncé la nouvelle en me disant ’Bienvenue chez Red Bull Racing’. C’était très excitant à entendre au téléphone » a confié le désormais nouveau coéquipier de Max Verstappen dans des propos rapportés par NextGen-Auto.