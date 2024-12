F1 - Officiel : Un nouveau pilote français débarque !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

C’est désormais officiel, un nouveau pilote français débarque en Formule 1. Alors que Sergio Perez a été évincé de Red Bull et que Liam Lawson a récupéré le baquet du Mexicain et pilotera aux côtés de Max Verstappen, une place s’est libérée chez Racing Bulls. Vice-champion du monde de Formule 2, Isack Hadjar a finalement été l’heureux élu.

Après Esteban Ocon (Haas) et Pierre Gasly (Alpine), une troisième français va faire son apparition en Formule 1 pour la saison 2025. Vice-champion du monde de F2, Isack Hadjar a été nommé aux côtés de Yuki Tsunoda pour la saison prochaine chez Racing Bulls, alors que la nouvelle a été officialisée ce vendredi. Le Français de 20 ans va découvrir le plus haut niveau, et s’est réjoui de cette heureuse nouvelle.

« J’ai l’impression d’entrer dans un tout nouvel univers »

« Je suis très enthousiaste à l’idée d’entrer dans mon nouveau rôle chez Racing Bulls, c’est énorme pour moi, ma famille et toutes les personnes qui ont cru en moi depuis le début. Le parcours qui m’a mené du karting à la monoplace, puis à la Formule 1, est le moment pour lequel j’ai travaillé toute ma vie, c’est le rêve. J’ai l’impression d’entrer dans un tout nouvel univers, de conduire une voiture beaucoup plus rapide et de courir avec les meilleurs pilotes du monde », a déclaré Isack Hadjar dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.

« J’ai hâte de travailler avec Yuki »

« Ce sera une courbe d’apprentissage énorme, mais je suis prêt à travailler dur et à faire de mon mieux pour l’équipe. J’ai hâte de travailler avec Yuki et d’apprendre de lui, je l’ai toujours admiré, il est passé par le Red Bull Junior, comme moi, et nous avons partagé un chemin similaire vers la F1. Il est très expérimenté et il sera bon d’apprendre à ses côtés », conclut celui qui remplacera Liam Lawson chez Racing Bulls. Directeur de l’écurie satellite de Red Bull, Laurent Mekies s’est félicité de l’arrivée du phénomène français dans son équipe. « Nous sommes ravis de compter Isack parmi nous l’année prochaine, car il apportera une nouvelle dynamique à l’équipe, aux côtés de Yuki en 2025. »