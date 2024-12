F1 : Renfort colossal chez Alpine, Gasly bientôt champion du monde ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une fin de saison surprenante mais réussie, Alpine se projette plus sereinement sur le futur, surtout à partir de 2026. Et pour cause, la monoplace française sera motorisée par Mercedes, une donnée très importante alors que la réglementation moteur va connaître une révolution en 2026. Et Flavio Briatore vise même le titre. Une grande nouvelle pour Pierre Gasly.

En grande difficulté en début de saison, Alpine occupait le fond de grille et ne semblait pas en mesure d'en sortir. Par conséquent, l'organigramme a une nouvelle fois été bouleversée et Oliver Oakes a été nommé patron de l'écurie par Flavio Briatore, lui aussi arrivé en cours de saison. Des choix payants puisque l'écurie française a très bien fini la saison, terminant sixième au classement des constructeurs grâce notamment à un double podium au Brésil. Une montée en puissance qui pourrait se confirmer à l'avenir et surtout à partir de 2026, année qui sera marquée par une révolution moteur. Et cela tombe bien puisqu'Alpine s'est associée à Mercedes qui motorisera la monoplace française. De quoi laisser penser à Flavio Briatore qu'Alpine jouera le titre à partir de 2027. Une annonce qui devrait ravir Pierre Gasly.

Alpine vise le titre en 2027

« Alpine doit toujours être dans le top six l’année prochaine. Peut-être un podium de temps en temps. Nous devons améliorer notre voiture pour y parvenir. Cela devrait être possible. Sur le plan aérodynamique, nous avons beaucoup plus de marge de manœuvre que Ferrari ou McLaren. Nous avons fait un grand pas en avant dans notre développement et nous nous sommes améliorés pour atteindre le même niveau que Haas et RB F1. Mais c’était déjà une étape pour 2025. Cela n’aurait pas valu l’effort pour quelques courses en 2024. Nous avions en fait déjà fait une croix sur cette année-là. C’est pourquoi j’ai dit aux ingénieurs : nous n’apporterons des évolutions que si ça nous aide l’année prochaine. En 2026, nous voulons être sur le podium dans 50 % de toutes les courses. Ensuite, vous gagnez automatiquement une ou deux courses. En 2027, nous devons être en mesure de nous battre pour le titre », lâche-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.

«En 2027, nous devons être en mesure de nous battre pour le titre»

« Avec Luca [De Meo, PDG de Renault], j’ai maintenant la possibilité de faire tout ce que nous voulons faire dans les trois à cinq prochaines années. La première étape a été de nous débarrasser de notre propre moteur. Cela signifie que nous disons adieu à quelque chose qui ne nous coûte que de l’argent sans rien nous apporter. Mercedes nous donnera le meilleur moteur et la meilleure boîte de vitesses du marché en 2026. Si vous voulez gagner, 80 à 90 % de vos composants doivent être les meilleurs. Vous n’avez pas besoin de handicaps. En 2002, Renault avait un très bon moteur. Il était tellement bon que nous avons même pu le vendre plus tard à Red Bull. Et la boîte de vitesses ? Elle ne peut pas vous faire gagner de courses, elle peut seulement vous en faire perdre », ajoute Flavio Briatore.