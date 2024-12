F1 : «Bluffant», Pierre Gasly fait halluciner Alpine !

Pierrick Levallet

Alpine a vécu deux saisons en une seule en 2024. L’écurie française a connu de nombreuses difficultés lors de la première partie de l’année. Mais le déclic est survenu en novembre, notamment avec un double podium signé Esteban Ocon et Pierre Gasly. Ce dernier a d’ailleurs étonné la direction d’Alpine.

«J’ai découvert un super pilote»

« Pierre [Gasly] a fait un travail incroyable. C’était bluffant. Et Jack [Doohan] était bien : pour la première course, il était bien. [...] Nous devons rester soudés, avoir quelques personnes d’expérience dans l’équipe. Pierre, j’ai découvert un super pilote » a ainsi fait savoir Flavio Briatore dans des propos rapportés par F1 Only.

«Nous sommes compétitifs maintenant»

Le conseiller exécutif d’Alpine a ensuite avoué qu’une certaine révolution était en train de prendre forme au sein de l’équipe et qu’elle promettait du lourd pour l’avenir. « L’équipe de course est en train de changer complètement. Les arrêts aux stands, nous sommes compétitifs maintenant. Nous avons maintenant une équipe de course. C’est ce que je veux. Nous produisons une voiture, mais maintenant nous produisons une voiture rapide » a-t-il indiqué. Reste maintenant à voir si Alpine réalisera un meilleur début de saison 2025 que celui de 2024. Pierre Gasly, qui sera épaulé par Jack Doohan, sera en tout cas très attendu au sein de l’écurie française. À suivre...