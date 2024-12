F1 : Alpine promet du lourd pour Gasly !

Jean de Teyssière

Proche de la catastrophe. Alpine a longtemps cru terminer avant-dernier du classement des constructeurs mais la formidable performance à Sao Paulo et la belle cinquième place Pierre Gasly au Qatar ont permis à l’écurie française de terminer sixième. La saison est terminée, Esteban Ocon est parti et Alpine est ambitieux pour 2025.

La saison de Formule 1 est terminée et l’heure est désormais au bilan. Comme la saison dernière, Alpine termine sixième après une saison beaucoup plus compliquée. Preuve en est au nombre de points, 65 cette saison contre 120 l’année dernière. Mais 2025 s’annonce mieux.

«Nous pouvons aborder 2025 avec confiance»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Oliver Oakes, le directeur d’Alpine, fait le bilan : « C’est une belle réussite de finir l’année au sixième rang du classement. Le redressement de l’écurie durant la seconde moitié de saison a été incroyable et cela montre que le travail acharné et la détermination de chacun à Enstone et Viry-Châtillon ont porté leurs fruits. L’équipe n’a jamais baissé les bras et n’a jamais perdu de vue l’objectif final, et nous pouvons aborder 2025 avec cette confiance et cette dynamique. Pierre a effectué une superbe course en faisant tout ce que nous attendions de lui. Il a été au sommet de son art récemment et il a réalisé une nouvelle performance de haut niveau pour tenir Nico [Hülkenberg] à distance. »

«Un excellent apprentissage»

« Jack a également connu une journée réussie avec un rythme prometteur, égalant ses concurrents directs sur des stratégies similaires. C’était un excellent apprentissage en vue de l’an prochain, poursuit le dirigeant britannique. Bravo à Haas et RB F1, qui ont été forts cette année et ont prolongé cette lutte passionnante jusqu’à la toute fin. Félicitations aussi à McLaren pour leur titre chez les constructeurs. Ils ont été la référence cette année et ils le méritent amplement. »