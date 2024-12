F1 - Gasly : Alpine annonce du lourd pour 2025 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une exceptionnelle fin de saison, Pierre Gasly a largement contribué à la sixième place finale accrochée par Alpine au classement des constructeurs. La saison 2024 est donc sauvée pour l'équipe française qui se tourne ainsi vers 2025 avec beaucoup plus d'ambition et d'enthousiasme que prévu, comme s'en réjouit Oliver Oakes, le directeur de l'équipe.

La saison devait être très longue pour Alpine qui démarrait 2024 avec la monoplace la moins véloce du plateau. Distancée dès le début de la saison, l'écurie française a effectué de nombreux changements en interne sous l'impulsion de Flavio Briatore qui a notamment décidé de nommer Oliver Oakes en tant que directeur d'équipe. Des choix payants puisqu'Alpine a inversé la tendance pour finalement arracher la sixième place au classement constructeurs grâce notamment à une fin de saison rondement menée et marquée par le double podium d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly au Brésil. Ce dernier a d'ailleurs poursuivi sur sa lancée en réalisant deux superbes courses au Qatar (5e) et à Abu Dhabi (7e), permettant à Alpine de conserver sa sixième place aux constructeurs. De quoi donner des ambitions pour la saison prochaine.

Alpine annonce la couleur pour 2025

« C’est une belle réussite de finir l’année au sixième rang du classement. Le redressement de l’écurie durant la seconde moitié de saison a été incroyable et cela montre que le travail acharné et la détermination de chacun à Enstone et Viry-Châtillon ont porté leurs fruits. L’équipe n’a jamais baissé les bras et n’a jamais perdu de vue l’objectif final, et nous pouvons aborder 2025 avec cette confiance et cette dynamique », lâche ainsi Oliver Oakes dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.

«Nous pouvons aborder 2025 avec cette confiance et cette dynamique»

« Pierre a effectué une superbe course en faisant tout ce que nous attendions de lui. Il a été au sommet de son art récemment et il a réalisé une nouvelle performance de haut niveau pour tenir Nico [Hülkenberg] à distance. Jack a également connu une journée réussie avec un rythme prometteur, égalant ses concurrents directs sur des stratégies similaires. C’était un excellent apprentissage en vue de l’an prochain. Bravo à Haas et RB F1, qui ont été forts cette année et ont prolongé cette lutte passionnante jusqu’à la toute fin. Félicitations aussi à McLaren pour leur titre chez les constructeurs. Ils ont été la référence cette année et ils le méritent amplement », ajoute le patron de l'écurie Alpine.