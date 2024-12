F1 - Alpine : Exploit surréaliste de Pierre Gasly, c’est du jamais vu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une magnifique fin de saison qui a permis à Alpine d'accrocher la sixième place au classement des constructeurs, Pierre Gasly a fini très fort après une année globalement très compliquée. Néanmoins, le Français est entré dans l'histoire d'une façon impressionnante. En effet, Gasly est devenu le premier pilote de l'histoire à boucler une saison sans causer de dégâts matériels sur sa monoplace ou celles de ses concurrents. Un exploit d'autant plus fou, qu'avec 24 Grands Prix au total, il s'agissait de la saison la plus longue de l'histoire.

Qui aurait pu croire en début de saison qu'Alpine terminerait sixième au classement des constructeurs ? Probablement personne. Et pour cause, les performances de l'écurie française étaient très inquiétantes au point que la monoplace a longtemps été la moins compétitive du plateau. Mais c'était sans compter sur une fin de saison impressionnante durant laquelle Esteban Ocon et Pierre Gasly sont notamment montés ensemble sur le podium lors du Grand Prix du Brésil. Mais Alpine doit également ce classement final à l'incroyable régularité de Pierre Gasly.

Gasly entre dans l'histoire de la F1

Le pilote issu du giron Red Bull est effectivement entré dans l'histoire de la Formule 1 après avoir franchi la ligne d'arrivée du GP d'Abu Dhabi dimanche. Et pour cause, Pierre Gasly a réalisé l'immense exploit de boucler la saison sans causer de dégâts matériels sur sa monoplace ou celles de ses concurrents. A l'heure où les budgets des écuries de F1 sont limités, c'est loin d'être anodin. Le pilote français aura donc coûté 0$ en réparation à Alpine qui a pu donc se concentrer sur d'autres dépenses. Un exploit d'autant plus impressionnant que la saison 2024 est la plus longue de l'histoire avec pas moins de 24 courses au calendrier. Autant de rendez-vous durant lesquels Pierre Gasly aura réussi à conserver sa monoplace sur la piste. A titre de comparaison, en 2023, le pilote français avait causé 2,42M$ de dégâts pour Alpine. Bien loin des 4,33M$ de Logan Sargeant, intouchable dans ce domaine. Cette saison, les compteurs ne sont pas encore officiellement mis à jour, et le dernier classement de pilotes ayant causé le plus de dégât remonte à la mi-novembre juste après le Grand Prix du Brésil. A ce moment-là, Sergio Pérez (Red Bull) cumulait déjà 4,86M$ de dégâts, devant Alexander Albon (Williams, 4,66M$) et George Russell (Mercedes, 3,2M$). Mais avec 0$ de dégât, Pierre Gasly est bien totalement intouchable.

«Je suis extrêmement content de cette fin de saison»

D'ailleurs, après sa très belle septième place à l'arrivée dimanche, Pierre Gasly ne cachait pas sa joie d'avoir réussi à inverser la tendance au cœur d'une saison très compliquée, afin de décrocher la sixième place au classement des constructeurs. « Je suis extrêmement content de cette fin de saison. Elle représente énormément de travail de la part de l’équipe. On a malheureusement vécu beaucoup de moments difficiles avec l’équipe mais on n’a jamais arrêté de se battre et de travailler. Aujourd’hui, ça a payé avec cette fin de saison honnête en termes de performance. On était les meilleurs du peloton au Qatar, on l’est encore ici et on a juste les quatre meilleures voitures du plateau devant nous. C’était impensable à Bahreïn et je remercie l’équipe pour ça », lâche le pilote Alpine dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com. De quoi se montrait enthousiaste pour la saison prochaine durant laquelle Pierre Gasly fera équipe avec le rookie Jack Doohan.