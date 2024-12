F1 : «On a terminé en beauté», Hamilton fait ses adieux

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce week-end, Lewis Hamilton disputait sa dernière course avec Mercedes. Le pilote britannique de 39 ans a vécu de grands moments avec l'écurie allemande et en 2025, il se dirigera vers Ferrari pour une nouvelle aventure. A Abu Dhabi, Hamilton a fini par prendre la 4ème place de la course ce dimanche, un résultat qui le satisfait grandement. Forcément, au moment de quitter Mercedes, il y avait beaucoup d'émotion.

Parti de la 16ème position sur la grille de départ, Lewis Hamilton pensait connaître une course difficile loin des radars. Finalement le pilote britannique a réussi une belle remontée et a fini par dépasser son coéquipier dans le dernier tour et a célébré sa quatrième place à l'arrivée, lui qui disputait sa dernière course avec l'écurie allemande, rejointe en 2013.

Une dernière saison difficile

Moins impressionnant depuis quelques saisons, Lewis Hamilton a vécu sa dernière saison avec Mercedes en parvenant à retrouver le chemin de la victoire chez lui à Silverstone et à Spa. Le septuple champion du monde a réussi une belle année et il était important pour lui de faire une belle dernière course. « J'ai toujours eu confiance en moi, mais c'était vraiment bien de finir l'année avec une âpre bataille, sans erreur et avec un pilotage solide. L'année a été mouvementée, probablement la plus longue de ma vie parce que je savais depuis le début que j'allais partir et c'est comme une relation où vous avez dit à votre partenaire que vous partiez, mais vous vivez ensemble pendant toute une année » a-t-il déclaré après la course d'après des propos rapportés par Motorsport.

« On a terminé en beauté »

Rempli d'émotion au moment de s'élancer dans sa monoplace ce dimanche, Lewis Hamilton a réussi sa dernière sortie, une belle façon de rendre hommage à l'écurie allemande. « Il y a eu beaucoup de hauts et de bas sur le plan émotionnel, mais on a terminé en beauté aujourd'hui. À chaque fois que je suis monté dans la voiture cette semaine, j'ai su que c'était l'un des derniers moments et cela a été très clair et très difficile à accepter » poursuit le pilote britannique.