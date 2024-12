F1 : Catastrophe pour Hamilton, Mercedes dénonce une «erreur»

Pierrick Levallet

Pour sa dernière course chez Mercedes, Lewis Hamilton a vécu une catastrophe pendant les qualifications du Grand Prix d’Abu Dhabi. Le septuple champion du monde s’élancera de la 16e place ce dimanche. L’écurie allemande s’en veut et n’a pas manqué de dénoncer une erreur pour justifier ces mauvaises qualifications pour le Britannique.

Le Grand Prix d’Abu Dhabi ne va pas démarrer de la bonne manière pour Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde s’élancera de la 16e position ce dimanche, pour sa dernière au volant de sa Mercedes. Le Britannique a vécu une séance de qualifications catastrophique. La dernière tentative du pilote de bientôt 40 ans d’échapper à la Q1 a notamment été ruiné par un bollard heurté par Kevin Magnussen qui a fini sur le chemin de Lewis Hamilton et qui s’est coincé sous sa voiture, compromettant sérieusement l’aérodynamisme. Visiblement frustré, le board de Mercedes a tout de même fait son mea culpa.

F1 - Verstappen : Un dernier exploit pour rejoindre Hamilton ? https://t.co/tFlewjTowB pic.twitter.com/kHrjBqfEvH — le10sport (@le10sport) December 5, 2024

«C’est gênant pour sa dernière avec nous»

« Lewis était plus rapide que moi et l’équipe a fait une erreur de son côté, c’est gênant pour sa dernière avec nous » a d’abord expliqué George Russell, qualifié à la sixième place, dans des propos rapportés par NextGen-Auto. Toto Wolff a confirmé cela, et a même avoué s’en vouloir d’avoir gâché de la sorte la dernière de Lewis Hamilton chez Mercedes.

«C’est vraiment à cause d’une erreur idiote»

« C’est simple. Nous voulions tellement bien faire pour lui ce week-end, et puis c’est vraiment à cause d’une erreur idiote. C’est ce qui se passe. Et ce n’est pas la façon dont nous devrions et devons procéder - et pas dans une course aussi importante. Vous n’êtes pas obligé de le faire, vous devez être humain. Il faut jouer la carte de la sécurité et ne pas... avoir l’air d’être super intelligent » a confié le patron de l’écurie allemande. Reste maintenant à voir si Lewis Hamilton réalisera un miracle ce dimanche à Yas Marina en obtenant un bon résultat pour terminer en beauté chez Mercedes avant de rejoindre Ferrari.