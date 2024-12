F1 : Hamilton chez Ferrari, Leclerc est aux anges

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus qu’un Grand Prix avant de clôturer la saison 2024. La Formule 1 reviendra ensuite en 2025 avec de gros changements sur la grille de départ. Le principal est bien évidemment l’arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari. Le Britannique va quitter Mercedes pour rejoindre la Scuderia et faire la paire avec Charles Leclerc. Le Monégasque est d’ailleurs aux anges.

Un transfert a fait trembler le monde de la Formule 1 au cours des derniers mois. En effet, alors qu’on pensait que Lewis Hamilton terminerait sa carrière chez Mercedes, ça ne sera finalement pas le cas. En effet, à 39 ans, le septuple champion du monde a décidé de s’offrir un nouveau challenge. Et quel challenge ! En 2025, Hamilton pilotera pour Ferrari et fera alors équipe avec Charles Leclerc, remplaçant ainsi Carlos Sainz Jr aux côtés du Monégasque.

« C'est quelque chose qui m'excite énormément »

Dans un entretien accordé à L’Equipe, Charles Leclerc s’est livré sur l’arrivée de Lewis Hamilton à ses côtés. Le pilote Ferrari a alors annoncé : « C'est quelque chose qui m'excite énormément. Parce c'est Lewis Hamilton, qu'il a un palmarès de fou. Pour moi, ce sera une énorme opportunité d'apprendre, de voir comment il travaille. Et l'équipe aussi va découvrir une autre manière de bosser, c'est génial. Il va ouvrir l'esprit des gars. Et moi, j'ai envie de montrer de quoi je suis capable avec Lewis dans la même voiture ».

« A Monaco, ou à Maranello, on va être voisins »

Relancé ensuite sur ses nombreux échanges avec Lewis Hamilton cette saison, Charles Leclerc a expliqué : « C’est pour créer déjà des liens ? Non, c'est quelque chose de naturel. On a toujours eu des discussions dans le passé. Mais depuis qu'on sait qu'on sera ensemble l'année prochaine, on a eu plus de discussions. Sur les deux passions qu'on partage en dehors du sport auto, la musique et la mode. Sur le plan sportif, on est tous les deux restés évasifs. On n'a pas envie de se dire certains secrets, nous restons des compétiteurs. Un dîner de prévu à Maranello ? Pas encore. Mais à Monaco, ou à Maranello, on va être voisins. On va passer pas mal de temps ensemble en janvier, février et mars, donc on aura l'occasion de faire ça ».