F1 - GP d’Abu Dhabi : Norris annonce la couleur à McLaren

Le dernier week-end de Formule 1 de la saison offre encore du suspense pour désigner le champion du monde des constructeurs. A l'heure actuelle, c'est McLaren qui devance Ferrari de 21 points, mais tout n'est pas perdu pour l'écurie italienne. Toutefois, c'est bien l'équipe britannique qui a pris le meilleur départ, puisque Lando Norris et Oscar Piastri ont signé les deux meilleurs temps de la deuxième séance d'essais libres.

Ce week-end, Lando Norris aura un double enjeu : le Britannique tentera de défendre sa place de dauphin de Max Verstappen au classement, puisqu'il devance Charles Leclerc de 8 points. Le pilote Ferrari a lui écopé d'une pénalité de dix places sur la grille de départ et aura besoin d'un miracle pour finir devant son adversaire. Et c'est toute l'écurie italienne qui se trouve en difficulté même si chez McLaren, on veut être prudent.

Norris est en bonne position

Avec cette pénalité de Charles Leclerc, Lando Norris peut tout de même aborder les qualifications assez sereinement ce samedi. Le pilote britannique a vécu une belle journée vendredi en signant le deuxième meilleur temps de la première séance d'essais libres et le meilleur de la deuxième. « C'était une bonne journée. La voiture était bonne toute la journée, donc nous avons continué sur notre lancée depuis le Qatar. Et je me sens bien. Nous pensons qu'il y a des choses à améliorer à la fois en basse et en haute pression, probablement plus en haute pression » déclare-t-il dans des propos rapportés par Motorsport.

« Nous aurons encore une lutte difficile demain »

Lando Norris voudra forcément finir la saison 2024 de la meilleure des manières, mais il sait que le travail n'est pas terminé, surtout qu'il ne s'agit que d'une séance d'essais. « La voiture a l'air bien meilleure qu'elle ne l'est. Je pense que les autres n'ont pas encore poussé leurs moteurs, donc ça peut paraître glorieux pour l'instant, mais je pense que nous aurons encore une lutte difficile demain » poursuit le pilote britannique.