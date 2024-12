F1 : Problème chez Ferrari, Leclerc évoque une «remontée extraordinaire»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que Max Verstappen est devenu champion du monde pour la quatrième fois consécutive, le titre décerné au meilleur constructeur n'est pas encore joué avant le dernier week-end de compétition. En effet, à Abu Dhabi, McLaren possède 21 points d'avance sur Ferrari, et l'écurie britannique a pris le meilleur départ lors des essais libres ce vendredi. Mais Charles Leclerc ne veut pas se laisser abattre pour autant.

Meilleur temps de la première séance d'essais libres, mais sixième de la deuxième, Charles Leclerc devra en plus négocier une pénalité de dix places sur la grille de départ dimanche. Une situation difficile qui n'arrange pas Ferrari, dans sa quête d'un éventuel titre de champion du monde des constructeurs. Mais tout n'est pas perdu, comme le Monégasque a tenu à le rappeler.

F1 : Un pilote s'annonce chez Red Bull avec Verstappen https://t.co/tMdkLRHNKQ pic.twitter.com/93uYg19YJI — le10sport (@le10sport) December 5, 2024

McLaren est devant

Pour cette première journée, les deux pilotes McLaren, Lando Norris et Oscar Piastri, ont parfaitement débuté, en terminant la deuxième séance d'essais libres aux deux premières places. Forcément, c'est la meilleure manière de lancer ce dernier week-end. « Oui, les McLaren semblent plus rapides, malheureusement. Pour l'instant, elles ont le dessus, mais on sait que ça peut très rapidement basculer dans un sens ou dans l'autre, et il faut rester sur le qui-vive. Ce ne sera pas fini avant le drapeau à damier » déclare Charles Leclerc dans des propos rapportés par Motorsport.

Leclerc dénonce un problème

Ferrari a effectué un changement de batterie sur la voiture de Charles Leclerc, qui a donc écopé d'une pénalité de dix places. Il faudra donc quasiment un miracle pour espérer faire son retard sur McLaren. « Comme nous l'avons malheureusement vu aujourd'hui, de notre côté, nous avons eu un problème, mais je ne souhaite cela à personne d'autre. Nous allons simplement nous concentrer sur nous-mêmes et essayer de faire une remontée extraordinaire » promet-il. Pour cela, il faudra d'abord réaliser de grandes qualifications samedi.