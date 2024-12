F1 - Ferrari : Hamilton «imbattable», Leclerc est prévenu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison prochaine, Lewis Hamilton débarquera chez Ferrari, et ses débuts sont très attendus. Le septuple champion du monde arrive d'ailleurs avec l'ambition folle de décrocher un huitième sacre. Et le faire avec Ferrari rendrait le Britannique «imbattable à jamais» dans l'histoire de la F1 selon Jacques Villeneuve.

La fin de l'aventure entre Mercedes et Lewis Hamilton tourne au calvaire. Le septuple champion du monde rejoindra Ferrari la saison prochaine et semble d'ailleurs déjà tourné vers sa nouvelle aventure avec l'ambition folle de décrocher un huitième titre avec l'écurie la plus mythique de l'histoire de la F1. Et s'il y parvient, il règlera définitivement le débat du meilleur pilote de tous les temps. Pour Jacques Villeneuve, Lewis Hamilton deviendra même « imbattable à jamais ».

F1 : Le boss de Ferrari annonce du lourd ! https://t.co/zGGTiTBBGx pic.twitter.com/CrQdAsJfOe — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

Hamilton chez Ferrari, Villeneuve annonce du lourd

« C’est la prochaine étape pour qu’il devienne le plus grand pilote de tous les temps. Gagner à nouveau avec Mercedes ne servirait à rien, mais gagner avec Ferrari ? Il n’y a rien de plus grand au monde après tout ce qu’il a accompli. Lorsqu’il a signé, il n’y avait rien à voir encore de très bon chez Ferrari. Tout ce qu’il pouvait voir, c’était où Mercedes était allée. Il était donc temps de bouger. Et parfois, on se laisse guider par une intuition, on saute et on espère que l’autre navire est meilleur. Et ce sera le cas. Alors vous ressemblez à un héros comme il l’était quand il est allé chez Mercedes et que les gens se demandaient : "Que fait-il ? Est-il fou ?" Cela s’est avéré être une bonne chose de quitter McLaren. Quand il a signé pour Ferrari, rien n’était en place comme c’est le cas aujourd’hui. Ce n’était pas la Ferrari que nous voyons aujourd’hui », estime le champion du monde 1997 dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.

«S’il peut gagner avec Ferrari, il sera imbattable à jamais»

« C’est ce qu’il faut comprendre. C’est une Ferrari. C’est le plus grand nom de l’industrie automobile ou du sport automobile et Lewis a été le plus grand nom chez les pilotes. Donc, faites le lien entre les deux. Regardez comment les actions de Ferrari ont augmenté. S’il peut gagner avec Ferrari, il sera imbattable à jamais. C’est tout. Et il consolidera son nom. C’est très simple. S’il ne gagne pas avec Ferrari, il a toujours tous les records. Ce serait juste l’étape ultime. Donc ça vaut la peine de prendre le risque. Avec tout ce qu’il a pu faire, il est encore capable de remporter un titre. Il n’y a aucun doute là-dessus. Ce n’est pas parce que ça ne marche pas avec Mercedes qu’il a perdu le talent. Son cœur et sa tête sont probablement déjà ailleurs ! Il savait qu’il ne pourrait pas gagner le championnat cette année avec Mercedes, peut-être une course ou deux, mais pas le championnat. Alors pourquoi mettre toute cette énergie à construire la voiture et l’équipe pour quelqu’un d’autre ? Pour l’instant, il est juste en train de terminer son contrat », ajoute Jacques Villeneuve.