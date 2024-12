F1 : Verstappen sanctionné, Red Bull tacle Mercedes !

Pierrick Levallet

Sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive après le Grand Prix de Las Vegas, Max Verstappen a connu une course plutôt tendue au Qatar dimanche dernier. Le Néerlandais, qui avait décroché la pole position, a notamment écopé d’une place de pénalité après les qualifications. La sanction a profité à George Russell, qui n’a pas su tenir sa position puisque c’est Max Verstappen qui s’est imposé à Lusail. Red Bull n’a donc pas manqué de lâcher un tacle à Mercedes après la victoire du quadruple champion en titre.

«Russell et Mercedes en ont fait tout un plat»

« C'était une décision très étrange parce qu'évidemment, dans les circonstances d'hier, les deux voitures étaient dans des tours lents et j'ai eu l'impression que George [Russell] et Mercedes en ont fait tout un plat. Il n'y a pas eu de précédent dans un tour lent pour que Max se retrouve avec une pénalité d'une place » a d’abord lancé Christian Horner dans des propos rapportés par Motorsport.com.

Verstappen était «déterminé» à prendre sa revanche sur Russell

« Mais il a converti le côté le plus sale de la grille en l'un de ses meilleurs départs de l'année et était absolument déterminé à ce que chaque fois que George allait freiner, il allait freiner plus tard et convertir cette position sur la grille en tête à la fin du premier virage » a ensuite ajouté le patron de Red Bull. Reste maintenant à voir si Max Verstappen saura réitérer une telle performance à Abu Dhabi ce dimanche afin de conclure la saison 2024 de F1 sur une bonne note.