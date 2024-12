F1 - Ferrari : Mercedes balance sur le transfert d’Hamilton !

Pierrick Levallet

La fin approche pour Lewis Hamilton chez Mercedes. Le septuple champion du monde de F1 vivra sa dernière course au sein de l’écurie allemande ce dimanche lors du Grand Prix d’Abu Dhabi. Toto Wolff s’est d’ailleurs livré sur le pilote de 39 ans, qui va bientôt rejoindre Charles Leclerc chez Ferrari.

Le Grand Prix d’Abu Dhabi ce dimanche marquera la fin d’une ère en F1. Après plus d’une décennie de bons et loyaux services, Lewis Hamilton quittera Mercedes pour rejoindre Charles Leclerc chez Ferrari une fois la saison terminée. Le septuple champion du monde aura marqué l’histoire de son sport au sein de l’écurie allemande. Toto Wolff estime d’ailleurs avoir réussi à faire face au départ de Lewis Hamilton, qui a été annoncé avant le début de la saison 2024.

F1 : Hamilton rate ses débuts chez Ferrari, il fait une annonce ! https://t.co/kE2jIi1vW3 pic.twitter.com/XjZkDXt9WD — le10sport (@le10sport) November 29, 2024

«Nous avons fait du bon travail tous ensemble»

« Honnêtement, nous pensons que nous avons réussi à faire face à la situation. Nous avons fait du bon travail tous ensemble, Lewis et l'équipe. Quand il a pris la décision de partir au début de la saison, nous savions que l'année à venir serait mouvementée, et c'est tout à fait normal. Il sait qu'il va aller ailleurs. Nous savons que notre avenir est avec Kimi [Antonelli] et traverser les hauts et les bas, tout en restant ensemble, je pense que c'est quelque chose que nous avons réussi à faire » a d’abord expliqué le patron de chez Mercedes dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«Nous resterons sur les bons souvenirs»

« Rien n'enlèvera 12 années incroyables avec huit championnats des constructeurs et six championnats des pilotes. Et c'est ce qui restera dans les mémoires. Après dimanche prochain, nous regarderons cette période fantastique plutôt qu'une saison de courses particulièrement mauvaises. Nous resterons sur les bons souvenirs » a ensuite ajouté Toto Wolff. Le Grand Prix d’Abu Dhabi promet en tout cas d’être spécial pour Lewis Hamilton. Reste à voir s’il arrivera à terminer son aventure chez Mercedes sur une bonne note ce dimanche.