F1 : Dépité, Lewis Hamilton lâche une terrible annonce

Après une course rondement menée à Las Vegas, Lewis Hamilton semble beaucoup plus en difficulté au Qatar. Septième de la qualification de la course Sprint pendant que George Russell se qualifiait en deuxième position, le septuple champion du monde a reconnu qu'il se sentait simplement lent au volant de sa Mercedes. Un constat inquiétant.

La semaine dernière à Las Vegas, Lewis Hamilton a terminé deuxième, mais sa course a été gâchée par une qualification ratée puisqu'il s'était élancé de la dixième place. Rebelotte au Qatar puisqu'il ne s'est qualifié que septième de la course sprint au Qatar pendant que son coéquipier George Russell a encore une fois été très rapide en arrachant la deuxième place. Par conséquent, la Mercedes semble en forme, ce qui fait dire à Lewis Hamilton que le problème vient peut-être de lui...

«Je suis juste lent»

« C’était comme toutes les autres qualifications, pas terrible. Je suis juste lent. Qui sait si c’est moi ? Je ne suis définitivement pas rapide. C’est pareil tous les week-ends. La voiture était relativement bonne. Aucun problème. Pas grand-chose à ajouter. Le long relais n’était pas trop mauvais lors des Libres. Mais quand on doit revenir vers l’avant comme moi, il est presque impossible de se battre pour la victoire. Mais c’est le Sprint. Je ferai ce que je peux demain. Le point positif est que la voiture est rapide et que George devrait pouvoir viser la pole demain », constate le septuple champion du monde dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.

Russell est ravi !

Deuxième sur la grille de départ du Sprint, George Russell était évidemment plus enthousiaste que Lewis Hamilton : « J’ai été fort toute la séance. La voiture est excellente sur ce circuit. Ce circuit est l’un des meilleurs quand on entre dans ce rythme. Il est très rapide. J’ai roulé à fond dans la zone à vitesse élevée pour la première fois dans mon dernier tour en Q3 et j’ai un peu perturbé le moteur. J’ai perdu, je ne sais pas combien, mais j’ai eu une grosse recharge à la sortie du virage parce que je l’ai passé à fond. C’était trop technique ! Mais c’était un peu ennuyeux parce que j’ai réussi à passer puis j’ai perdu beaucoup de vitesse à la sortie mais je pense que Lando était un peu hors de portée pour la pole. Demain pour le Sprint, McLaren sera dans une grande lutte pour le championnat. Mais nous n’avons rien à perdre. Nous visons les gros résultats. Nous allons essayer de prendre un bon départ. Le Sprint n’est que le Sprint. Nous devons également nous concentrer sur les qualifications ».