F1 - Red Bull : La grande annonce de McLaren sur Verstappen !

Dimanche dernier, Max Verstappen a été sacré champion du monde pour la quatrième fois consécutive. Doté d’une monoplace surpuissante en début de saison, le Néerlandais a dû batailler avec sa RB20 au cours des derniers mois. Pour Zak Brown, le patron de McLaren, « Super Max » a brillé, mais n’aurait jamais connu d’aussi bons résultats sans une bonne voiture.

Max Verstappen dans la légende. A seulement 27 ans, le Néerlandais a glané son quatrième titre de champion du monde consécutif, dimanche dernier, à l’issue d’une cinquième place au Grand Prix de Las Vegas. Très dominateur en début de saison, le pilote Red Bull a pu compter sur une monoplace de qualité, qui lui a rapidement permis de s’envoler au classement mondial.

« Un grand pilote, une grande voiture »

Cependant, au fil des semaines, la qualité de la RB20 a semblé diminué, et Verstappen a vu certains pilotes comme Lando Norris, Charles Leclerc, ou encore Oscar Piastri lui passer devant. Alors qu’il s’est plaint à plusieurs reprises de sa voiture, Verstappen n’aurait jamais pu être sacré champion du monde dans une mauvaise monoplace selon Zak Brown. « C’est ce que Max a montré : Un grand pilote, une grande voiture. Je pense que lorsque vous voyez une excellente voiture, mais pas un aussi bon pilote, Sergio [Pérez], qui est un très bon pilote de course, qui a gagné des Grands Prix, mais qui n’est clairement pas au niveau de Max, vous pouvez voir la différence », a d’abord lâché le patron de McLaren, relayé par Next-Gen Auto.

« Il ne va pas prendre une voiture qui est 15e et gagner avec »

« Si Max était dans une voiture qui n’est pas capable de gagner, il en tirerait un peu plus d’avantages en raison de son talent. Mais il ne va pas prendre une voiture qui est 15e et gagner avec. Il pourrait être capable de prendre une voiture qui est la troisième plus rapide et de gagner. Mais il faut avoir la voiture, et il faut aussi avoir le pilote », poursuit Zak Brown.