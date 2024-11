F1 : Hamilton rate ses débuts chez Ferrari, il fait une annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il ne reste plus que deux courses à Lewis Hamilton chez Mercedes avant de revêtir la tunique rouge de Ferrari. Cependant, ce n'est pas encore pour tout de suite. Alors que plusieurs pilotes découvriront leur nouvelle écurie à Abu Dhabi à l'occasion des tests de fin de saison, ce ne sera pas le cas du septuple champion du monde, retenu par des obligations contractuelles par Mercedes.

Traditionnellement, le dernier rendez-vous de la saison à Abu Dhabi est l'occasion pour les écuries de tester leurs nouvelles monoplaces, mais également pour les pilotes de découvrir leurs nouveaux ingénieurs et leur nouvel environnement de travail. Ainsi, Esteban Ocon sera au volant de sa nouvelle Haas tandis que Carlos Sainz découvrira sa Williams. Mais le plus attendu était évidemment Lewis Hamilton dont les premiers pas en tant que pilote Ferrari sont très attendus. Cependant, il faudra encore faire preuve de patience. Sous contrat avec Mercedes jusqu'au 31 décembre, le septuple champion du monde n'a pas été libéré par l'écurie dirigée par Toto Wolff car il doit encore honorer certaines obligations notamment auprès des sponsors. Mais ce n'est peut-être pas une mauvaises choses à en croire Lewis Hamilton.

«Conduire la voiture rouge pour la première fois à Abu Dhabi ne m’excite pas»

« Est-ce que je rate quelque chose ? C’est sûr. Cela retarde certainement le processus et rend le début de l’année plus difficile, mais nous ferons de notre mieux pour récupérer ce temps perdu. Écoutez, je sais que Fred (Vasseur) voulait que cela se produise. Pour moi, j’étais partagé. Conduire la voiture rouge pour la première fois à Abu Dhabi ne m’excite pas », lance le pilote britannique dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.

«J’ai dit à Fred que ce n’était pas ce que je voulais faire»

« Dans un monde parfait, je pourrais la conduire sans être vu pour faire le premier essai l’année prochaine. Mais il y aura certainement plein de tifosi à Fiorano. Quand j’en ai parlé évidemment avec Toto, ils avaient déjà prévu que je devais aller voir certains des sponsors et leur dire au revoir. Je ne pense donc pas que cela aurait jamais été autorisé, même si j’avais demandé à le faire. C’est parce que je suis sous contrat avec l’équipe jusqu’au 31 décembre, et c’est tout à fait normal. Mais cela ne me dérange pas, encore une fois, de ne pas faire le test. Ce n’est pas ce que je voulais faire. J’ai dit à Fred que ce n’était pas ce que je voulais faire », ajoute Lewis Hamilton.