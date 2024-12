F1 : Le boss de Ferrari annonce du lourd !

Jean de Teyssière

Lors du Grand Prix du Qatar, Ferrari a réussi à placer un pilote sur la deuxième marche du podium. Charles Leclerc a terminé juste derrière Max Verstappen et a permis à son écurie de revenir à 21 points seulement de McLaren, leader du classement des constructeurs. Avec une course à disputer à Abu Dhabi le week-end prochain, Frédéric Vasseur y croit.

Avec 34 points à prendre au maximum lors du Grand Prix d’Abu Dhabi, tout peut encore changer au classement du championnat du monde des constructeurs. McLaren, 640 points est talonné de près par Ferrari, 619 points. Il faudra que les planètes s’alignent mais tout est encore possible.

«Tout est possible»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, évoque le léger retard sur McLaren au classement des constructeurs : « Le plus important, c’est que nous avons marqué plus de points que McLaren. Nous avons maintenant 21 points de retard, avec une course à disputer, ce qui signifie que tout est possible. Nous avons également augmenté notre avance sur Red Bull, ce qui signifie qu’à Abu Dhabi, nous pouvons nous concentrer davantage sur l’équipe qui nous précède. La course du Qatar a été un peu chaotique, mais dans l’ensemble, elle a été bonne pour nous : nous l’avons bien exécutée, le rythme était là et je suis très satisfait du travail que nous avons fait. Notre plan était que les pilotes n’attaquent pas trop fort dans les premiers tours afin d’attaquer davantage par la suite et nous étions confiants d’avoir le rythme sur le dur pour pousser jusqu’à la fin. Nous avons quelques regrets, comme la crevaison de Carlos qui est survenue au pire endroit, car il a dû faire un tour complet avant de s’arrêter et cela nous a coûté une ou deux positions. »

«Nous allons tout donner»

« Maintenant, nous allons à Abu Dhabi, qui sur le papier, devrait être un meilleur circuit pour nous et avec Max et Mercedes dans le rythme, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la bataille pour le championnat. Nous allons tout donner jusqu’au drapeau à damier final », termine Vasseur. Les dés sont jetés.