F1 : Viré par Ferrari, il lâche une punchline sur Leclerc et Hamilton

Jean de Teyssière

Cela fait quatre ans que Carlos Sainz porte la tunique rouge de Ferrari. Ces quatre années touchent à leur fin puisque la saison prochaine, il pilotera pour Williams tandis que Lewis Hamilton prendra sa place. Mais Carlos Sainz s’estime être le meilleur lorsqu’il est dans sa meilleur forme. Meilleur que Leclerc et Hamilton donc.

En 2025, de nombreuses écuries verront de nouveaux pilotes défendre leurs couleurs. C’est notamment le cas de Ferrari, qui réalise le transfert la décennie en recrutant Lewis Hamilton. Une arrivée qui contraint Carlos Sainz de partir puisque Charles Leclerc est sous contrat jusqu’en 2029. Le pilote espagnol, qui a montré de belles choses ces deux dernières années partira chez Williams et vu ce qu’il pense de lui-même, l’écurie britannique pourrait elle aussi entrer dans une nouvelle ère.

F1 : Verstappen envoie un message à Mercedes sur son transfert ! https://t.co/ZBZRzzMWH7 pic.twitter.com/9i2hHt8UnS — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

Sainz va conduire pour Williams à Abu Dhabi

Le contrat de Carlos Sainz avec Ferrari court jusqu’en fin d’année 2024. Pourtant, le week-end prochain, il prendra part aux essais avec la Williams. Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari explique pourquoi il a accepté : « L’histoire, c’est que je veux remercier Carlos pour sa collaboration. Je ne veux pas le bloquer. Je pense qu’il a fait un très bon travail avec nous cette saison et un travail très professionnel car il aurait été facile d’avoir une attitude moins professionnelle. Et pour moi, la meilleure façon de remercier Carlos était aussi de lui donner l’opportunité de faire les essais avec Williams. »

«Je suis le meilleur»

Carlos Sainz, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, explique de son côté être « convaincu à 100 % que dans ma meilleure forme, je suis le meilleur. Il est très difficile de me battre - l’exemple est le Mexique. Je dois juste améliorer ma régularité. Charles a été plus régulier au plus haut niveau, tout comme Hamilton. » A lui de le prouver sur les pistes la saison prochaine.