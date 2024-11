F1 - Red Bull : Verstappen pousse un nouveau coup de gueule !

Jean de Teyssière

Champion du monde depuis une semaine pour la quatrième fois de suite, Max Verstappen et les autres pilotes étaient au Qatar ce samedi pour y disputer l’épreuve du sprint. Max Verstappen n’a pas réussi à faire mieux qu’une huitième place et un petit point. Un sprint réalisé dans de mauvaises conditions, ce qu’il a largement déploré après la course.

Au Qatar et à Abu Dhabi, Max Verstappen va vivre deux courses plus tranquilles, lui qui est déjà champion du monde. Mais Red Bull doit encore remporter le titre de champion du monde des constructeurs, qui s’éloigne encore un peu plus après le sprint du Qatar. McLaren a signé un doublé, leur permettant de compter 30 points d’avance sur Ferrari et 67 sur Red Bull.

«J’ai eu des choses bizarres, des frayeurs»

Max Verstappen a terminé huitième du sprint ce samedi, derrière la Haas de Nico Hulkenberg. Incapable de dépasser l’Allemand, Max Verstappen n’était pas très heureux de la monoplace conçue par Red Bull lors de ce sprint : « Le départ lui-même, le lancement, n’était pas spécial. Lewis en a pris un très bon, mais j’ai juste essayé de rester hors des problèmes. Mais je glissais énormément, j’ai eu des choses bizarres, des frayeurs et des glissades. Mais honnêtement, c’est ce qui s’est produit tout le week-end. »

«C’était vraiment difficile»

« Je n’ai pas d’équilibre en entrée de virage, pas d’équilibre dans les virages, tout est une version extrême de ce que c’est d’habitude, poursuit, impuissant, Max Verstappen. Je n’ai pas réussi à rattraper Nico et ça en dit long pour nous, c’était vraiment difficile. » Ce dimanche, à 17h en France, l’avant-dernier Grand Prix de la saison sera lancé et Max Verstappen aura évidemment à coeur de remporter cette course pour asseoir encore un peu plus son avance sur Lando Norris et tenter de rattraper le retard de son écurie sur McLaren et Ferrari.