F1 : Verstappen envoie un message à Mercedes sur son transfert !

Le week-end dernier, Max Verstappen a fini par valider un quatrième titre de champion du monde consécutif qui traînait un peu en longueur. Pourtant tout n'a pas été un long fleuve tranquille pour le Néerlandais qui dominait les débats lors de la première moitié de la saison. Tout ne s'est pas très bien passé chez Red Bull et les rumeurs concernant un éventuel transfert chez Mercedes ont émergé. Verstappen a apporté une nouvelle réponse.

Seulement 5ème du Grand Prix de Las Vegas, Max Verstappen a validé l'essentiel en obtenant une nouvelle couronne de champion du monde. Le Néerlandais a vécu des moments difficiles avec Red Bull cette année et Mercedes s'est rapprochée pour tenter de le recruter. Mais pour le moment, le voir changer d'équipe n'est pas encore au programme, comme il l'a fait comprendre à nouveau.

« Je suis loyal à Red Bull »

Interrogé sur son lien avec Red Bull en cette fin de saison, Max Verstappen a renouvelé son attachement pour l'écurie autrichienne. « Il est toujours important de garder ses options ouvertes. Mais il était très clair que ce n’était pas dans les cartes. Je gagnais ici au début de l’année. Et ensuite, quand vous avez des problèmes, fuir immédiatement, ça ne me convient pas. Ce n’est juste pour personne. Je suis loyal à cette équipe pour ce qu’elle a fait pour moi. Et ça va dans les deux sens » a-t-il déclaré d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto.

Verstappen a retrouvé la victoire

Depuis qu'il joue les premiers rôles à chaque Grand Prix, Max Verstappen n'avait pas connu une telle période sans victoire lors de cette saison 2024. Le Néerlandais a en effet enchaîné 10 courses sans monter sur la plus haute marche du podium avant d'enfin retrouver le succès dans un Grand Prix très mouvementé au Brésil. Le pilote se dit très heureux avec Red Bull, écurie qu'il a rejointe en 2016.