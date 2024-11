F1 : Il débarque chez Alpine et peut entrer dans l'histoire !

Arnaud De Kanel

Avec le départ d'Esteban Ocon, Alpine a fait le choix fort de promouvoir Jack Doohan la saison prochaine. L'Australien quitte donc son poste de réserviste qui sera désormais occupé par Paul Aron. Le jeune estonien pourrait donc avoir la possibilité de piloter en F1 la saison prochaine, et il serait alors le premier de ses compatriotes à le faire.

«Hâte de le voir se développer en pilote de F1»

« C’est incroyable de rejoindre BWT Alpine Formula One Team. Il s’agit clairement d’une équipe formidable pour tout jeune pilote et je suis vraiment ravi que Flavio et Oliver [Oakes] m’offrent cette opportunité. Avant 2025 et le travail d’arrache-pied lié au rôle de réserviste, j’ai un championnat sur lequel me concentrer en cette fin d’année et je vais tout donner pour jouer pour le titre. Je suis vraiment impatient de commencer le travail et de poursuivre ma carrière en sport automobile », a déclaré Paul Aron dans un communiqué. Flavio Briatore a de son côté confirmé qu'il avait pour ambition d'en faire un pilote de F1. « Nous sommes très heureux de voir Paul nous rejoindre comme pilote de réserve BWT Alpine Formula One Team en 2025,. Il y a un renouvellement de générations en Formule 1, comme nous le constatons avec de nombreux jeunes pilotes ayant un impact dès leur arrivée dans le sport. Nous pensons que Paul est l’un des meilleurs talents et nous avons hâte de le voir se développer en pilote de F1 », a confié l'Italien. Aron pourrait bien entrer dans l'histoire.

Le premier estonien pilote de F1 ?

En effet, si elle possède un excellent pilote de rallye en la personne d'Ott Tänak, l'Estonie n'a jamais eu de pilote de Formule 1. Jüri Vips aurait pu le devenir mais il avait été suspendu du Red Bull Junior Team après des propos racistes et homophobes prononcés lors d'un live sur Twitch. L'écurie autrichienne avait mis fin à son contrat alors qu'elle croyait beaucoup en lui. Paul Aron, qui pourrait être amené à dépanner en cas de mésaventure pour l'un des deux pilotes Alpine, deviendrait alors le premier estonien à courir en F1.