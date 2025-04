Malik Benthala, Michou … : La folle soirée d’Adil Rami !

La rédaction

Adil Rami a annoncé sur sa chaîne Twitch préparer une fête grandiose pour célébrer la victoire de son équipe en Kings League. Au programme : barbecue, piscine et invités de marque, dont Michou, Malik Benthala ou Cristina Cordula. L’ancien défenseur de l’OM veut offrir un moment unique à ses joueurs, en direct sur Twitch.

Depuis quelques semaines, Adil Rami est devenu le président d’une équipe de football en Kings League, Wolf Pack FC. L’ancien défenseur de l’OM a connu des débuts compliqués avec des résultats décevants, mais s’est rattrapé ce lundi en venant à bout de l’équipe 360 Nation.

«On va faire une pool party»

Pour récompenser ses joueurs, Adil Rami prévoit une grande soirée avec les membres de son équipe. L’ex-joueur de l’OM a même révélé une petite indiscrétion en direct sur sa chaîne Twitch :

«Je suis en train de préparer quelque chose : on va aller à la maison et on va faire une pool party avec toute la team des Wolf. Je vais trouver un thème, et ce sera en live IRL.»

«Il y aura du beau monde»

Adil Rami souhaite aussi inviter de nombreuses personnalités à cette «pool party», notamment des influenceurs bien connus :

«Il y aura évidemment un barbecue et du beau monde. Plein de personnalités comme Malik Benthala, Cristina Cordula et d’autres acteurs, chanteurs. Je vais aussi inviter d’autres présidents : Michou, Kameto, PFUT…»