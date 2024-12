F1 : Exploit pour Leclerc, il jubile !

Jean de Teyssière

Loin d’avoir la voiture la plus rapide du circuit ce dimanche au Qatar, Charles Leclerc a pourtant réussi à terminer à la deuxième place, derrière Max Verstappen. Une belle opération pour Ferrari qui ne revient qu’à 21 points de McLaren, leader du championnat des constructeurs. La dernière course sera donc décisive.

Le troisième Grand Prix de l’histoire du Qatar aura été animé. Max Verstappen aura réussi à faire fi de sa pénalité lors des qualifications, le privant de la pole position pour tout de même l’emporter devant Charles Leclerc et Oscar Piastri. De son côté, Lando Norris a terminé dixième et si Carlos Sainz n’avait pas crevé à cause d’un rétroviseur sur la piste au 36ème tour, Ferrari aurait pu encore plus mettre la pression sur McLaren lors de la dernière course.

VICTOIRE DE VERSTAPPEN AU QATAR 🏆🇶🇦



Il devance Leclerc, Piastri et Russell 🥈🥉



«J’aurais signé directement pour avoir ce résultat»

Dauphin de Max Verstappen au Qatar, Charles Leclerc était évidemment très heureux de cette place qui était loin d’être acquise avant la course. Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, il explique : « Je suis vraiment content, honnêtement j’aurais signé directement pour avoir ce résultat après un tel week-end. Surtout que le circuit n’est pas idéal pour notre voiture, on a eu un week-end difficile par rapport à McLaren mais on a réussi à leur prendre des points, donc on se battra à Abu Dhabi. Je ne sais pas si c’était les débris ou la manière dont on doit rouler sur les vibreurs. Mais j’ai ignoré cela car j’avais beaucoup de performance et j’espérais ne pas avoir de crevaison, j’ai roulé sur la gauche dans la ligne droite en espérant que ça ne me touche pas. »

«On va tout donner»

« C’est dommage pour Carlos car ça aurait été bien qu’il soit aussi sur le podium, avoue Leclerc. C’est difficile, nous sommes tous très proches. Mais c’est excitant, il y a 21 points, c’est encore beaucoup. Mais tout est possible et on va tout donner. »