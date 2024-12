Mercato - PSG : Luis Enrique lâche un gros indice sur les prochains transferts ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a plusieurs fois fait parler de lui pour la façon dont il utilise ses joueurs à des postes qui ne leur correspondent pas forcément. D'ailleurs, le coach parisien a reconnu qu'il cherchait à recruter des joueurs selon leur polyvalence. Un indice de taille pour le prochain mercato ?

L'été dernier, le PSG a recruté trois joueurs de champ qui se distinguent par leur capacité à évoluer à différentes positions. C'est le cas de Willian Pacho, qui peut évoluer dans l'axe de la défense ainsi qu'en tant que latéral gauche, de Joao Neves, capable de jouer aux trois postes du milieu de terrain, et surtout de Désiré Doué que Luis Enrique a utilisé au milieu, mais également ailier gauche, ailier droit ainsi que faux neuf. La polyvalence est d'ailleurs le critère numéro 1 pour l'entraîneur du PSG.

Luis Enrique veut des joueurs polyvalents

« Lors du dernier mercato, avec deux des quatre joueurs recrutés, nous avons encore apporté de la polyvalence à notre effectif. Cela ajoute plus que cela n'enlève. C'est très positif d'avoir des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes. C'est très dangereux pour un joueur de ne pouvoir jouer qu'à un seul poste, comme arrière droit par exemple. Parce que si je recrute un autre arrière droit qui est meilleur que toi, tu ne joues plus du tout », explique-t-il devant les médias avant de poursuivre.

Un indice pour le mercato ?

« Je crois donc que c'est plus intéressant d'avoir des joueurs polyvalents. La polyvalence va être l'une des caractéristiques de cet effectif au cours de ma présence au club. C'est quelque chose que j'aime. Ce n'est pas parfait, mais encore une fois, cela donne plus que cela n'enlève. Imaginez une finale de Champions League avec nos meilleurs joueurs qui ne peuvent pas jouer parce qu'ils sont blessés ou suspendus. Alors qui tu mets ? Nous, on a des joueurs qui peuvent jouer à très haut niveau à plusieurs postes. Je crois encore une fois que cette polyvalence apporte plus qu'elle n'enlève », ajoute Luis Enrique.