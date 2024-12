Mercato : Clash au PSG, Luis Enrique met en péril sa signature ?

Thomas Bourseau

Semaine presque noire au PSG et ça commencerait à jaser. En effet, à en croire les informations divulguées par Foot Mercato, Bradley Barcola serait de plus en plus en décalage avec les consignes données par son entraîneur Luis Enrique. Au point où les échanges au niveau de son éventuelle prolongation de contrat soient au point mort à l'instant T.

Bradley Barcola (22 ans) n'a trouvé le chemin des filets qu'à une seule reprise lors de ses six dernières apparitions au Parc des princes avec le PSG. Cette réalisation remonte à la victoire parisienne face à Strasbourg le 19 octobre dernier (4-2). Depuis, l'international français n'a trouvé le chemin des filets qu'à l'extérieur à Marseille et à Angers.

Barcola perdrait patience avec Luis Enrique

Le meilleur buteur de Ligue 1 avec 10 buts et 2 passes décisives sous contrat jusqu'en juin 2028 ne dissimulerait plus sa frustration de plus en plus importante en coulisses face aux demandes de Luis Enrique d'après Foot Mercato. L'ailier du PSG recruté à l'été 2023 ne serait pas un cas isolé puisque plusieurs éléments du vestiaire ressentiraient la même sensation. Il serait notamment question de Presnel Kimpembe et Gianluigi Donnarumma.

Bradley Barcola temporise pour sa prolongation ?

Et maintenant ? Ayant apposé sa signature sur un bail de cinq saisons avec le PSG à son arrivée l'année dernière, Bradley Barcola aurait initié les premiers échanges avec la direction du Paris Saint-Germain. Toutefois, les discussions seraient actuellement au point mort au vu de la tension supposément existante entre le joueur et Luis Enrique à l'instant T.