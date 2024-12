Mercato : Une icône s’annonce à l’OM !

Arnaud De Kanel

Figure emblématique de l'OM et mis à l'honneur lors du Classique dans les tribunes du Vélodrome, Fabrizio Ravanelli a effectué son retour dans la cité phocéenne cet été. Nommé conseiller institutionnel, l'ancien attaquant olympien veut s'inscrire dans la durée.

Fabrizio Ravanelli est partout. Lunettes de soleil teintées vissées sur le nez, l'ancien attaquant de l'OM ne passe jamais inaperçu. Revenu dans un rôle de conseiller institutionnel cet été, l'Italien veut rester le plus longtemps possible.

«J’étais intimement persuadé que j’y reviendrai un jour»

A son retour cet été, il confiait : « Revenir à l’OM, 25 ans plus tard, dans ce rôle de conseiller, constitue pour moi une véritable source de fierté et implique également une grande responsabilité. L’OM et ses supporters représentent assurément l’une des plus belles pages de ma carrière et je reviens à Marseille avec enthousiasme afin de mettre mon expérience au service de l’Institution et du Président Longoria. » Cinq mois plus tard, Fabrizio Ravanelli est toujours autant comblé et il a l'intention d'écrire les belles heures de l'OM.

«Je veux qu’on se souvienne de moi»

« J’étais intimement persuadé que j’y reviendrai un jour, et je suis désormais là où je dois être. Je veux replacer le club à la place qu’il mérite. L’OM doit jouer la C1 tous les ans. Je veux qu’on se souvienne de moi, certes comme un joueur qui a tout donné, mais aussi comme un dirigeant dont la présence a coïncidé avec le début d’un nouveau souffle pour l’OM », a déclaré Ravanelli dans un entretien accordé au Parisien ce dimanche. L'Italien ne devrait pas avoir de mal à rester car l'équipe dirigeante compte sur lui. « Ravanelli est déterminant au sein du staff, surtout parce qu'il a joué ici, par sa personnalité, son intelligence, il sait intervenir au moment juste, en employant les bons mots. Pour le club, ses dirigeants, mais également pour nous sur le terrain, il est là avec nous lors des mises au vert. C'est une ressource humaine importante pour nous », assurait notamment Roberto De Zerbi en conférence de presse. L'histoire ne fait que commencer.