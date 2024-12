OM : De Zerbi est «contrarié», son entourage fait une étonnante révélation !

Thomas Bourseau

L'OM voyage mieux qu'il ne reçoit depuis le début de la saison. En effet, le club phocéen n'a signé qu'une seule victoire en cinq matchs disputés au Vélodrome. Une anomalie que ne comprend pas Roberto De Zerbi. L'entraîneur italien serait d'ailleurs particulièrement contrarié.

Roberto De Zerbi était de passage en conférence de presse samedi. Dans le cadre de la réception de l'AS Monaco à l'Orange Vélodrome ce dimanche, le coach transalpin est revenu sur les difficultés de l'OM à performer dans l'antre marseillaise cette saison : seulement une victoire en cinq matchs.

«On doit arriver à exprimer notre plein potentiel»

« Il faut s'habituer au Vélodrome. On doit arriver à exprimer notre plein potentiel. Oui, d'un point de vue extérieur, c'est étonnant de ne pas y arriver à domicile ». Voici le message clair prononcé par Roberto De Zerbi lors de son point presse et dans des propos relayés par FlashScore.

«Construire une équipe qui serait impériale à domicile et ça le contrarie énormément de ne pas y arriver»

« Quand on parle aux proches de Roberto De Zerbi du Vélodrome, on nous explique qu'au-delà du fait que c'est un supporter dans l'âme et qu'il aimerait faire vibrer ce Vélodrome, il a ce besoin de construire une équipe qui serait impériale à domicile et ça le contrarie énormément de ne pas y arriver. Ca agace aussi forcément les supporters ». a révélé Florent Germain, journaliste de RMC couvrant l'actualité de l'OM, pendant l'émission Rothen s'enflamme de vendredi soir.